Thời tiết ngày 5/12: Bắc Bộ không khí lạnh tăng cường yếu, cảnh báo mưa lớn ở miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa; lượng mưa phổ biến 20–40mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C; ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trời rét; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 16-18 độ C.

Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông khó khăn đêm ngày 4/12. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa): gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-4m riêng Vịnh Bắc Bộ 1,5-2,5m, biển động.

Khu vực giữa Biển Đông: gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Nguồn baotintuc.vn