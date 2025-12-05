Hướng tới sống xanh: Xây gia đình sạch, dựng xã hội tử tế

Môi trường sống trong lành là nền tảng cốt yếu cho sức khỏe, sự an toàn và phát triển bền vững của mỗi gia đình, cộng đồng. Chính mỗi gia đình – tế bào của xã hội là hạt nhân để kiến tạo nên nền tảng ấy. Khi ý thức bảo vệ môi trường bén rễ từ những việc nhỏ nhất trong từng mái nhà, từ thói quen phân loại rác thải tại nguồn đến giảm thiểu chất thải nhựa, chúng ta đã cùng nhau góp sức xây dựng môi trường và xã hội xanh.

Bà Nguyễn Thị Thành, thôn Thụ Ích 3, xã Liên Châu luôn cùng gia đình thực hiện thói quen thu gom và phân loại rác tại nhà.

Từ thùng rác nhỏ đến thói quen lớn

Tại xã Liên Châu, mô hình “Sống xanh” bắt đầu từ những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thiết thực. Sau mỗi bữa cơm hay công việc dọn dẹp nhà cửa, chị Hoàng Thị Thơm cùng gia đình luôn thực hiện thói quen thu gom và phân loại rác tại nhà. Rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế được tách riêng trước khi đưa ra ngoài. Thói quen này được duy trì gần hai năm nay, kể từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã phát động phong trào thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Mô hình phân loại rác thải tại nguồn được nhân rộng, lan tỏa tới nhiều gia đình trên địa bàn xã Liên Châu.

Chị Hoàng Thị Thơm chia sẻ: “Hội LHPN tuyên truyền, hướng dẫn phân loại cụ thể. Gia đình tôi sắm thùng rác riêng, rác hữu cơ để một thùng, còn chai nhựa, lon bia để riêng để bán gây quỹ công. Tôi thấy việc phân loại rác thải rất thiết thực”.

Thôn Thụ Ích 3 là một trong những khu dân cư tiên phong trong mô hình này. Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, người dân trong thôn đã nhận thấy rõ giá trị tích cực mà thói quen này mang lại. Bà Nguyễn Thị Thành cho hay: “Gia đình tôi có thùng chia nhiều ngăn, ngăn đựng rác vô cơ, ngăn đựng rác hữu cơ, ngăn đựng chai nhựa. Rác vô cơ thì định kỳ đơn vị thu gom chuyển đi, còn nhựa và chai lọ bán. Riêng rác hữu cơ, chúng tôi đem ra vườn đào hố chôn làm phân xanh cho cây, vừa sạch sẽ, vừa góp phần làm cho môi trường sạch, đẹp”.

Lan tỏa sức mạnh từ các mô hình đột phá

Từ những giá trị thấy được, mô hình phân loại rác thải tại nguồn nhanh chóng được nhân rộng, lan tỏa tới nhiều gia đình trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo việc phân loại được chuẩn xác, Hội LHPN các cấp tích cực phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều buổi truyền thông, hướng dẫn trực tiếp các gia đình cách thức phân loại, tái sử dụng chất thải trong sản xuất và sinh hoạt.

Người dân xã Liên Châu chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bà Đào Thị Sáu, thôn Thụ Ích 3 nhấn mạnh vai trò của phụ nữ: “Bản thân tôi thực hiện trước và tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình, hàng xóm cùng thực hiện để chung tay xây dựng một môi trường xanh - sạch - đẹp ngay tại nhà, hướng tới xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu”.

Từ Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã có nhiều phong trào, mô hình sáng tạo, hướng tới xây dựng gia đình sạch, môi trường trong lành: Sạch từ nhà ra ngõ; tuyến đường phụ nữ tự quản nói không với rác thải nhựa; ngày Chủ nhật xanh.

Xã Liên Châu hướng tới xây dựng gia đình sạch, môi trường trong lành.

Với sự kiên trì, nỗ lực đã tạo nên diện mạo khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Bà Bùi Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Liên Châu khẳng định: “Thời gian qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút hội viên tham gia. Mỗi gia đình đều được hướng dẫn phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác sinh hoạt. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, tăng cường tập huấn để việc phân loại rác thải tại nguồn thực sự trở thành hành động thường xuyên trong mỗi gia đình”.

Mỗi gia đình ở xã Liên Châu đều được hướng dẫn phân loại rác hữu cơ, rác tái chế và rác sinh hoạt

Tại khu 22, xã Tu Vũ, thông điệp “Môi trường chính là tử tế cho chúng ta” đã được cụ thể hóa bằng mô hình ý nghĩa: Thu gom rác thải nhựa gây quỹ từ thiện. Các loại rác thải có thể tái chế như chai nhựa, túi nilon, kim loại, giấy vụn được phụ nữ trong khu thu gom và đưa vào hơn 10 điểm thùng rác từ thiện.

Bà Vũ Thị Hồng Minh - Chủ nhiệm CLB Giảm thiểu rác thải nhựa khu 22 Hoàng Xá, xã Tu Vũ chia sẻ: “Đây là một mũi tên trúng hai đích, vừa giữ môi trường xanh - sạch - đẹp, vừa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi. Mô hình từ lúc ra mắt có 4 thùng, đến nay đã có 10 - 12 thùng rác từ thiện, đem lại hiệu quả thiết thực."

Sức mạnh cộng đồng để vượt qua thách thức

Dù các mô hình lan tỏa mạnh mẽ, nhưng thực tế vẫn còn tình trạng một số hộ dân chưa chấp hành nghiêm quy định, xả rác bừa bãi. Chính quyền địa phương và các cấp Hội LHPN đang tăng cường tuyên truyền, quyết tâm nhân rộng mô hình hơn nữa.

Chị Nguyễn Thị Ngân, xã Tam Nông chia sẻ kinh nghiệm: “Lúc đầu tôi nghĩ phân loại rác là việc khó, nhưng khi được Hội LHPN xã hướng dẫn cụ thể thì thấy đơn giản. Gia đình tôi có 3 thùng rác riêng biệt: rác hữu cơ, rác tái chế và rác thải khác. Nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, con cháu cũng ý thức hơn trước nhiều”.

Bà Cao Thị Thu Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông khẳng định: “Chính quyền xã tăng cường phối hợp với Hội LHPN để nhân rộng mô hình ra toàn xã. Khi người dân thấy được sự tích cực, môi trường xanh - sạch - đẹp sẽ tự bảo ban nhau thực hiện, góp phần cùng xã giữ vững tiêu chí nông thôn mới nâng cao và củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng”.

Từ những việc làm giản dị nhưng thiết thực của mỗi gia đình, thông điệp về một môi trường xanh - sạch - đẹp đang được lan tỏa trong cộng đồng. Khi mỗi người chủ động thay đổi thói quen, mỗi nhà trở thành một hạt nhân xanh sẽ tạo nên sức mạnh cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Ngọc Thắng