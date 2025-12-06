Thời tiết ngày 6/12: Bắc Bộ rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi dưới 15 độ C

{title}
Trong ngày và đêm 6/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.
Những vị khách du lịch co ro trong trời lạnh vào sáng sớm ở Thủ đô. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 6/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét về đêm và sáng sớm trong khi khu vực Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; cao nhất 23-25 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 22-25 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi và sương mù nhẹ vào sáng sớm; phía Nam có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây; phía Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh thời tiết có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C.
Cùng đó, thời tiết trên biển ngày và đêm 6/12 dự báo, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ; vùng biển phía Nam khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Nam đặc khu Trường Sa) và khu vực phía Nam vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo đêm 6 và ngày 7/12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.
Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động.
Rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.
Nguồn TTXVN
