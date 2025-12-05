Nâng cao nhận thức về giảm thiểu rác thải nhựa và vệ sinh môi trường

{title}
Trong bối cảnh ô nhiễm nhựa đang là thách thức toàn cầu, Việt Nam đang hành động quyết liệt hơn, bắt đầu từ thay đổi nhỏ trong hành vi tiêu dùng hằng ngày. Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương (Sở Công Thương) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về giảm thiểu rác thải nhựa và vệ sinh môi trường.
Trung tâm Khuyến công và Phát triển công thương phát túi giấy cho người dân tại chợ Tam Hồng trong chương trình “Ngày không túi nilon”.
Trong chuỗi các hoạt động, vào cuối tháng 11 vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tam Hồng và Công ty TNHH MTV Co.opmart Vĩnh Phúc tổ chức “Ngày không túi nilon” tại chợ Tam Hồng và siêu thị Coopmart Vĩnh Phúc. Tại đây, khách hàng và người dân được tuyên truyền trực tiếp về tác hại của túi nilon đối với môi trường và sức khỏe, đồng thời được giới thiệu các giải pháp thiết thực để hạn chế sử dụng túi nilon. Khách hàng tham dự còn được phát túi giấy để trải nghiệm. Qua đó, lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa.
Ông Phạm Quang Văn - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Phát triển Công thương tỉnh cho biết: “Hoạt động tuyên truyền và tổ chức “Ngày không túi nilon” tại chợ, siêu thị hướng tới vận động người dân, doanh nghiệp và cộng đồng sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường, thu gom, phân loại và hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt hằng ngày. Các hoạt động được triển khai tập trung tại những điểm công cộng quan trọng, nơi đông dân, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và tác động trực tiếp đến thói quen tiêu dùng. Cùng với tuyên truyền về những tác hại của rác thải nhựa, chúng tôi cũng vận động, hướng dẫn người dân các giải pháp về thay đổi thói quen sử dụng, sử dụng các sản phẩm thay thế, thân thiện môi trường; tái sử dụng và tái chế; sử dụng các túi sinh học phân hủy... Chúng tôi hy vọng rằng mỗi người dân sẽ là tuyên truyền viên tích cực để vận động người thân, gia đình, bạn bè bảo vệ môi trường bằng hành động thiết thực nhất”.
Khách hàng tham dự chương trình "Ngày không túi nilon” được tuyên truyền, phát túi giấy miễn phí tại Coopmart Vĩnh Phúc.
Các hoạt động nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng và người dân. Có mặt tại chương trình "Ngày không túi nilon” tại Siêu thị Coopmart Vĩnh Phúc, bà Nguyễn Thị Thúy Lan - Tổ dân phố Chợ Tổng, phường Vĩnh Phúc cho biết: “Từ lâu, tôi đã sử dụng làn nhựa để đi chợ và mang theo các hộp nhựa dùng nhiều lần để đựng thực phẩm tươi sống. Khi đi siêu thị, tôi cũng mang theo túi vải. Tại buổi tuyên truyền hôm nay, tôi thấy rất ý nghĩa vì có thể tác hại của việc sử dụng đồ nhựa một lần mọi người đều biết nhưng chưa hiểu rõ về hệ quả với môi trường và chưa biết rõ về giải pháp. Hoạt động tuyên truyền và tặng túi giấy giúp mọi người có trải nghiệm về các sản phẩm hữu dụng thay thế, từ đó dần hình thành thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường”.
Ứng phó hiệu quả với ô nhiễm rác thải nhựa cần kết hợp việc tuyên truyền rõ ràng, hướng dẫn giải pháp cụ thể để người dân thay đổi hành vi ngay trong đời sống hằng ngày. Những hoạt động trong "Ngày không túi nilon” cho thấy nếu được tiếp cận đúng cách, người dân có thể nâng cao nhận thức, điều chỉnh thói quen tiêu dùng và sinh hoạt.
