Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với nông nghiệp

Vườn cam Cao Phong chín vàng hay nông trại nho mẫu đơn Lương Sơn chi chít chùm quả... là những điểm đến hấp dẫn, có sức hút riêng đối với khách du lịch khi về Đất Tổ. Khi việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng được tập trung theo hướng hình thành vùng chuyên canh thì đây cũng là điều kiện thuận lợi cho du lịch có thêm hướng đi mới.

Du khách trải nghiệm hái nho tại Nhà vườn Quang Trung (xóm Rụt, xã Lương Sơn).

Làm nông kết hợp khai thác du lịch

Với 750 gốc nho mẫu đơn Hàn Quốc được trồng trên diện tích khoảng 5ha, năm 2025 sản lượng nho của nhà vườn Quang Trung (xóm Rụt, xã Lương Sơn) ước đạt khoảng 15 tấn. Giá bán ổn định 290 nghìn đồng/kg từ đầu đến cuối vụ, nhà vườn đã thu về hơn 4 tỷ đồng. Phấn khởi hơn cả, theo chia sẻ của anh Nguyễn Quang Trung – chủ nhà vườn, đó là: Lo lắng về đầu ra cho sản phẩm nho mẫu đơn đã được tháo gỡ. Việc tiêu thụ nho thuận lợi chính vì nhà vườn gắn du lịch với sản xuất nông nghiệp. Có những ngày cao điểm, nhà vườn đón đến 500 khách đến thăm quan, chụp ảnh và cắt mua nho ngay tại vườn.

Từ 400 gốc nho đầu tiên được trồng năm 2023, đến năm 2024 vườn nho mẫu đơn của nhà vườn Quang Trung bắt đầu cho thu hoạch. Nho mẫu đơn là nông sản khá mới với tỉnh Phú Thọ nói chung cũng như khu vực Hòa Bình nói riêng. Trăn trở với câu hỏi “Làm thế nào để có đầu ra ổn định cho trái nho?”, anh Trung đã tham khảo trên internet, tìm hiểu và nhận thấy mô hình trồng nho gắn với du lịch đã được nhiều địa phương thực hiện thành công. Do đó, ngoài việc chăm sóc vườn nho về kỹ thuật cho sai trái, chất lượng mẫu mã đẹp, nhà vườn quan tâm cải tạo cảnh quan, lối đi, chỗ nghỉ chân, chỉnh trang để đón khách du lịch.

Nhà vườn Quang Trung phối hợp với các resort, khu nghỉ dưỡng... tại khu vực Lương Sơn để kết nối, đưa khách tới tham quan. Mô hình mới này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. Đến với nhà vườn Quang Trung, du khách vừa được trải nghiệm trồng, chăm sóc nho, vừa được tự tay thu hoạch những chùm nho chín mọng, ngọt lịm. Thành công từ 400 gốc nho đầu tiên cho thu bói năm 2024, năm 2025 nhà vườn đã mở rộng diện tích lên 750 gốc và hiện đang chuẩn bị xuống giống thêm 250 gốc vào đầu năm 2026. Thành công từ mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, nhà vườn Quang Trung đang tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích trồng nho tại xã Thịnh Minh, đón đầu khách du lịch từ Hà Nội lên theo đường Hòa Lạc – Hòa Bình.

Nếu mô hình du lịch vườn nho vẫn còn khá mới mẻ, diện tích nhỏ lẻ tại một số gia đình thì du lịch vườn cam đã và đang có nhiều lợi thế để phát triển. Ngược dốc Cun đã được cải tạo nâng cấp rộng rãi, chúng tôi đến với thủ phủ cam của Phú Thọ - vùng cam Cao Phong. Vùng cam này có khoảng 1.700ha cam, quýt. Trong đó, riêng xã Cao Phong là vùng lõi với gần 500ha, diện tích đang cho thu hoạch 187ha, sản lượng khoảng 3.300 tấn. Giá cam ổn định, trung bình 45.000 - 60.000 đồng/kg cam Canh và 25.000 - 30.000 đồng/kg cam lòng vàng.

Nhà vườn Ngợi Tuyết (khu 2, xã Cao Phong) cải tạo cảnh quan, bố trí xích đu, tiểu cảnh phục vụ khách du lịch.

Nhu cầu tăng, sức hút lớn

Những năm gần đây, số lượng du khách có nhu cầu đến tham quan, du lịch vườn cam tăng mạnh. Đây là cơ hội để Cao Phong quảng bá sản phẩm, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch. Ngoài vườn cam, Cao Phong còn nhiều điểm đến hấp dẫn khác như: bản Mừng, Đền Thượng Bồng Lai, núi Đầu Rồng... để có thể hình thành các tour, tuyến du lịch. Để đón khách đến thăm vườn cam, các nhà vườn đã cải tạo cảnh quan, phát dọn lối đi, bố trí thêm tiểu cảnh, mua sắm bàn ghế, xích đu... để khách du lịch chụp ảnh. Một số nhà vườn còn phục vụ ăn uống cho khách với các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: cỗ lá, cơm lam, thịt gà nấu măng chua...

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho biết: Cao Phong cách Hà Nội không xa, chỉ hơn 1 giờ chạy xe nên gia đình tôi chọn đây là điểm đến cuối tuần. Được tham quan vườn cam, tự tay thu hoạch, thưởng thức ngay tại vườn cam rất thú vị. Tiếc là hiện nay dịch vụ đi kèm cho khách như ăn ở, vui chơi giải trí chưa có nhiều; các nhà vườn cũng chưa thực sự quan tâm đầu tư cho phát triển du lịch. Việc quảng bá du lịch vườn cam dường như cũng chưa được quan tâm, thông tin trên mạng xã hội còn ít. Cam Cao Phong đã có thương hiệu, hình thành vùng trồng tập trung, được thị trường ưa chuộng... là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch.

Thực tế thành công từ mô hình du lịch nông nghiệp tại các địa bàn lân cận như Mộc Châu – Sơn La với sức hấp dẫn đến từ vườn mận, vườn dâu tây... đã cho thấy đây là một hướng đi hiệu quả mà Phú Thọ cần tập trung đầu tư, phát triển để góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch địa phương.

Dương Liễu