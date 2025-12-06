Xã hội
Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6

Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6

Hình ảnh vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 7/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

 Từ khóa: Áp thấp nhiệt đới Sức gió mạnh nhất Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Biển đông Tốc độ Vùng biển Quốc gia Philippines Miền trung Tàu thuyền
