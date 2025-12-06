“Trái tim cho em” – Hành trình yêu thương đến với trẻ em Phú Thọ

Sáng 6/12, Viettel Phú Thọ phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, Bệnh viện E và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đến dự có GS.TS Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam, một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Chương trình “Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi”.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tá Nguyễn Văn Trung - Giám đốc Viettel Phú Thọ, lãnh đạo Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam nhấn mạnh: “Trái tim cho em” là chương trình nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và đồng hành từ năm 2008. 17 năm qua, Chương trình “Trái tim cho em” đã mang lại phép màu cho gần 7.600 ca phẫu thuật thành công, tổ chức khám sàng lọc cho gần 190.000 em nhỏ và huy động hơn 250 tỷ đồng từ tấm lòng của cộng đồng. Năm nay, Chương trình “Trái tim cho em” ghi dấu một cột mốc mới, mở rộng phạm vi hỗ trợ sang nhiều bệnh lý khác, nâng độ tuổi thụ hưởng và gia tăng mức trợ giúp, với khát vọng chữa lành được nhiều nhịp đập hơn nữa cho trẻ em Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Đây là lần thứ 5, Chương trình “Trái tim cho em” được tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, sau khi khám sàng lọc, tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hơn 12.000 cháu và hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 150 có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh Phú Thọ luôn xác định chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt đối với trẻ em. Ngành Y tế Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đặc biệt năng lực chuyên môn trong phẫu thuật, điều trị bệnh tim trẻ em... Đồng thời, huy động mọi nguồn lực để trẻ em nghèo được điều trị kịp thời, với quan điểm không để trẻ em bị bỏ lại phía sau vì thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

Lãnh đạo Viettel Phú Thọ phát biểu tại chương trình.

Sự đồng hành, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, các chuyên gia, y bác sĩ của Bệnh viện E là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; đồng thời, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc, là biểu tượng về tinh thần “tương thân tương ái” và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đối với trẻ em Đất Tổ nói riêng và trên cả nước nói chung.

Mỗi ca phẫu thuật tim bẩm sinh trung bình lên tới 40 triệu đồng – một con số quá lớn với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiểu được điều này, chương trình cam kết tài trợ toàn bộ chi phí điều trị cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với nguồn lực chính từ Viettel (5 tỷ đồng/năm) và sự đóng góp từ cộng đồng.

Công tác khám bệnh, tư vấn miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi về bệnh tim tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Phú Thọ.

Trong 2 ngày (6 - 7/12/2025), các bác sĩ Bệnh viện E sẽ khám bệnh, tư vấn tại 3 địa điểm (Bệnh viện Sản nhi tỉnh, Trung tâm Y tế Thanh Sơn, Trung tâm Y tế Tân Lạc) cho tất cả các em nhỏ dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh và một số địa phương lân cận.

Qua đó, phát hiện sớm các trường hợp trẻ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, các trường hợp được phát hiện trong đợt khám này nếu thuộc hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xác minh gia cảnh để Quỹ Tấm lòng Việt và Viettel phối hợp xem xét hỗ trợ mổ tim miễn phí. Đây là những việc làm cụ thể góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh do Viettel cùng các đơn vị liên quan đã, đang và sẽ tiếp tục trong thời gian tới.

Ngọc Lam