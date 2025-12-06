Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 6-12-2025

Ngày hội tư vấn việc làm xã Hạ Hòa

2025-12-07 06:54:00 baophutho.vn Sáng 6/12, tại Trường THPT Hạ Hòa, UBND xã Hạ Hòa tổ chức Ngày hội tư vấn việc làm – định hướng nghề nghiệp năm 2025 cho học sinh THPT và người...

Những thay đổi quan trọng về các chế độ hưởng Bảo hiểm thất...

2025-12-07 06:45:00 Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, mang đến những thay đổi lớn trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Các quy định mới tập trung vào giải pháp phòng...

Thời tiết ngày 7/12: Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, gây gió...

2025-12-07 06:30:00 Rạng sáng 7/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines được xác định tại 12,1 độ Vĩ Bắc - 125,4 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc...

Tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác du lịch giữa Phú Thọ và tỉnh...

2025-12-06 20:16:00 baophutho.vn Từ ngày 4 – 7/12, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình công tác thường niên với hoạt động tham quan, khảo sát tại tỉnh Vân Nam (Trung...

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6

2025-12-06 17:53:00 Đến 13 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20km/h; sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Hơn 400 tác phẩm tham gia Triển lãm sinh vật cảnh năm 2025

2025-12-06 13:50:00 baophutho.vn Từ ngày 6 - 11/12, tại Hội trường đa năng xã Hội Thịnh, Hội Sinh vật cảnh Tam Dương tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh nghệ thuật với chủ đề “Mừng...