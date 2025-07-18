10+ mẫu mũ bảo hiểm in logo công ty làm quà tặng tốt nhất 2025, giá từ 85.000đ

Mũ bảo hiểm in logo theo yêu cầu đang được nhiều doanh nghiệp lựa chọn bởi sản phẩm có tính thiết thực, phù hợp với mọi đối tượng cũng như quảng bá hiệu quả.

Công ty Quà tặng DTH là xưởng sản xuất nón bảo hiểm in logo quảng cáo, giá từ 85.000đ với đa dạng mẫu mã, kích thước. Nhận sản xuất từ 50 cái trở lên, có thiết kế mẫu tùy chỉnh theo yêu cầu khách.

Vì sao doanh nghiệp nên chọn nón bảo hiểm in logo làm quà tặng?

Nón bảo hiểm in logo là quà tặng thiết thực ý nghĩa cho người nhận cũng như đem đến hiệu quả marketing vượt trội cho doanh nghiệp. Việc in logo lên mũ bảo hiểm quà tặng cho khách hàng hoặc nhân viên sử dụng hằng ngày trên đường, giúp thương hiệu tạo ấn tượng lâu dài nhưng tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, tặng mũ bảo hiểm in logo phù hợp với mọi đối tượng, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến sức khỏe và an toàn của khách hàng. Món quà này thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông và xây dựng hình ảnh nhân văn, uy tín trong cộng đồng.

Hơn nữa, nón bảo hiểm in logo thường có độ bền cao, giúp thương hiệu được quảng bá liên tục. Đây thực sự là quà tặng quảng cáo ý nghĩa, thiết thực và là công cụ marketing thông minh, hiệu quả lâu dài cho mọi doanh nghiệp.

Gợi ý các loại mũ bảo hiểm hiểm in logo công ty theo yêu cầu hot 2025

Mời quý khách tham khảo một số mẫu nón bảo hiểm quảng cáo, in ấn logo công ty theo yêu cầu mà xưởng đã sản xuất sau đây:

Nón bảo hiểm nửa đầu in logo

Mũ bảo hiểm nửa đầu in logo là lựa chọn phổ biến nhất trong các chương trình quà tặng doanh nghiệp. Với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, loại nón này che phần đầu trên, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu khi di chuyển trên đường.

Giá sản xuất nón bảo hiểm in logo nửa đầu khá rẻ, phù hợp tặng đại trà cho khách hàng, nhân viên hoặc các chương trình khuyến mãi. Diện tích in logo đủ lớn để thể hiện rõ thương hiệu ở phía trước hoặc hai bên, giúp quảng bá hiệu quả khi người nhận sử dụng hằng ngày.

Mũ bảo hiểm 1⁄2 đầu in logo Vietcombank.

Mũ bảo hiểm in logo 3⁄4 đầu

Mũ bảo hiểm 3/4 đầu in logo có thiết kế che 3/4 đầu và tai, bảo vệ tốt hơn nón nửa đầu, tạo cảm giác chắc chắn, an toàn khi di chuyển xa. Một số mẫu có thêm kính chắn gió chống bụi và tia UV, tiện lợi khi đi đường dài.

Diện tích bề mặt mũ lớn nên dễ dàng in logo, slogan thương hiệu nổi bật, tạo ấn tượng mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Món quà tặng in logo này phù hợp để tặng khách hàng, đối tác lớn hoặc thưởng nhân viên đạt thành tích, làm đồng phục thương hiệu cho shipper, nhân viên kỹ thuật.

Nón bảo hiểm 3⁄4 đầu in logo công ty theo yêu cầu

Mũ bảo hiểm fullface in logo

Mũ bảo hiểm fullface là dòng sản phẩm cao cấp nhất, thường được doanh nghiệp tặng cho khách hàng VIP, đối tác lớn hoặc tổ chức sự kiện branding mạnh mẽ. Thiết kế fullface che kín đầu, mặt và cằm, bảo vệ tối đa khi đi phượt, lái xe đường dài hoặc tốc độ cao.

Việc in logo công ty lên mũ cũng dễ dàng và nổi bật hơn bởi diện tích bề mặt mũ tương đối lớn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể khẳng định sự chuyên nghiệp, đẳng cấp và giá trị cao. Dù giá thành cao hơn, mũ fullface đem đến hiệu quả quảng bá dài hạn khi sử dụng thời gian dài.

Mũ bảo hiểm fullface in logo làm quà tặng cao cấp

Xưởng sản xuất mũ bảo hiểm in logo theo yêu cầu, giá rẻ tại Công ty Quà tặng DTH

Công ty Quà tặng doanh nghiệp DTH tự hào là xưởng sản xuất mũ bảo hiểm in logo công ty theo yêu cầu, giá rẻ với quy mô lớn, đáp ứng nhanh mọi đơn hàng.

Xưởng sản xuất trực tiếp, không qua trung gian: Sở hữu xưởng diện tích hơn 1.000m2 nên đảm bảo chủ động tiến độ sản xuất và giao hàng. Năng lực sản xuất lên đến 2000 nón bảo hiểm mỗi ngày.

Công nghệ in logo hiện đại: Trang bị dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ in lụa, in UV tiên tiến nên logo sắc nét, bền màu, không bong tróc trong thời gian dài sử dụng.

Nhân viên dày dặn kinh nghiệm: Đội ngũ nhân viên đều am hiểu chuyên sâu về kỹ thuật sản xuất và in ấn, đảm bảo chất lượng từng sản phẩm trước khi giao đến khách hàng.

Chất liệu cao cấp, an toàn sức khỏe: Mũ bảo hiểm in logo đều đạt tiêu chuẩn an toàn, được làm từ chất liệu cao cấp nên đảm bảo sản phẩm chuẩn chất lượng.

Chúng tôi nhận in logo mũ bảo hiểm từ 50 cái trở lên, giá tốt chỉ từ 85.000đ, phù hợp ngân sách của nhiều doanh nghiệp. Cam kết báo giá minh bạch, hợp đồng rõ ràng, tiến độ nhanh cũng như có in mẫu thử trước khi sản xuất hàng loạt.

Xưởng cam kết sản xuất mũ bảo hiểm in logo theo yêu cầu chất lượng cao, có chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng.

Để được tư vấn và báo giá sản xuất nón bảo hiểm quảng cáo in logo, quý khách vui lòng liên hệ qua các kênh:

- Văn phòng: 9/5 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Email: lienhe@congtyquatang.com.vn

- Website: https://congtyquatang.com.vn/

- Hotline: 0975.759.649