Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030

Ngày 13/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Thành Long - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cho biết, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trong năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai khối lượng công việc rất lớn. Nhiều nhiệm vụ mới, khó, có yêu cầu thời hạn rất gấp, chưa từng có tiền lệ, đã được hoàn thành nhằm triển khai các chủ trương, chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước về đổi mới tư duy quản lý kinh tế - xã hội.

Những nhiệm vụ này hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đồng thời phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương, đồng bộ, quyết liệt công tác tư pháp với nhiều đổi mới, gắn kết chặt chẽ với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong đó, đã chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; khẳng định ngày càng rõ nét vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đặc biệt, ngành Tư pháp đã chủ trì tham mưu Chính phủ tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt việc tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng; chủ động, sáng tạo tham mưu các cơ chế pháp luật đặc thù, đặc biệt, góp phần phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, tháo gỡ nhiều “điểm nghẽn” trong thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua khối lượng nhiệm vụ lập pháp lớn nhất từ trước đến nay với gần 180 dự án luật, dự thảo nghị quyết. Chỉ riêng tại Kỳ họp thứ 10 năm 2025, Chính phủ đã trình và được Quốc hội thông qua 47 luật, 8 Nghị quyết.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng với nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, trong đó, việc xây dựng, vận hành Cổng pháp luật quốc gia là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận chính sách, pháp luật trên môi trường số. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được tăng cường.

Công tác thi hành án dân sự theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục có những tiến bộ rõ rệt, đổi mới căn bản về mô hình tổ chức, tỷ lệ thi hành án về việc và tiền ngày càng tăng qua các năm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực thi công lý, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công tác hành chính tư pháp đạt nhiều kết quả nổi bật, tập trung cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin...

Tham luận tại hội nghị, đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung về: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của bộ, ngành Tư pháp hoạt động chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân công, phối hợp và kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật, bảo đảm công bằng, nghiêm minh; hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, mở rộng cơ chế phối hợp liên ngành...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng chính phủ đề nghị thời gian tới Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm thể chế phải đi trước, mở đường cho đột phá phát triển. Trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, sự chỉ đảo của Đảng, xây dựng thể chế pháp luật phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ, ngành Tư pháp, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số định hướng mang tính chiến lược, đó là: Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật để kiến tạo, phát triển, tránh tư duy không biết vẫn nhận để quản, không quản được thì cấm; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống đo lường pháp luật dựa trên mức độ hài lòng của người dân; chú trọng nâng cao nhận thức, công tác tổ chức thi hành pháp luật đảm bảo sự gắn kết hài hòa; Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh có tâm, có tài, có đạo đức và phải kiên trì.

Về nhiệm vụ, giải pháp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục rà soát hệ thống văn bản pháp luật tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả với các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu, rút ngắn thời gian tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng ngành Tư pháp liêm chính, trung thực, hiệu quả. Mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, gương mẫu chấp hành và thực thi các quy định pháp luật, Vô tư - Trong sáng, Tâm huyết - Trách nhiệm, Bản lĩnh - Trí tuệ, Hiệu quả - Vì dân.

Mạnh Quân