4 xã vùng cao Phú Thọ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm với 100% cử tri tham gia

Người dân vùng cao Phú Thọ đi bầu cử. Ảnh: Hồng Duyên

Theo thông tin từ Trung tâm Điều hành, thông tin bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tỉnh, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy định.

Cử tri xã vùng cao Vân Sơn tích cực, khẩn trương đi bầu cử. Ảnh: Vương Hùng

Ghi nhận tại nhiều điểm bỏ phiếu cho thấy không khí ngày hội toàn dân diễn ra sôi nổi, phấn khởi. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Người dân Phú Thọ tích cực đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền công dân.

Theo thống kê, tính đến 11giờ30, tổng số cử tri trên toàn tỉnh đã tham gia bỏ phiếu là 2.466.787/2.760.413 cử tri, bằng 89,36%. Trong đó, 89/148 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 90% trở lên; 40/148 xã, phường có số cử tri đi bỏ phiếu đạt từ 80-89%.

Đáng chú ý, 4 xã vùng cao là: Vân Sơn, Thượng Cốc, Đức Nhàn và Lai Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, trở thành những địa phương dẫn đầu về tiến độ trong ngày bầu cử.

Cử tri hăng hái, phấn khởi đến với ngày hội non sông. Ảnh: Mạnh Hùng

Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử tỉnh, công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai bài bản, bảo đảm đúng quy trình. Lực lượng chức năng cùng các tổ bầu cử thường trực, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu thuận lợi, nhanh chóng. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại điểm bầu cử được tăng cường, tạo điều kiện để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Cử tri phường Việt Trì trong tà áo dài truyền thống náo nức đến các điểm bỏ phiếu.

Lực lượng Công an phường Thanh Miếu hỗ trợ người cao tuổi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu được lựa chọn, mong muốn những đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương và đất nước.

Đinh Vũ