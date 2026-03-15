Trình tự kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Kết thúc bầu cử, tỷ lệ cử tri cả nước đi bỏ phiếu đạt 99,38%

2026-03-15 22:59:00 Trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cả nước có tổng số 76.043.527 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,38%....

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

2026-03-15 16:14:00 baophutho.vn Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Xuân Hòa đặt ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đông đảo sinh viên đã tham gia bầu cử đại biểu...

97,44% cử tri tỉnh Phú Thọ đã tham gia bỏ phiếu

2026-03-15 15:53:00 baophutho.vn Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 15 giờ, tỉnh Phú Thọ có 2.689.689 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 97,44%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh kiểm tra công tác bầu cử tại một...

2026-03-15 14:02:00 baophutho.vn Ngày 15/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các cử tri đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ...

“Ngày hội non sông” trên quê hương Đất Tổ

2026-03-15 12:46:00 baophutho.vn Trong không khí tưng bừng của những ngày Xuân mới, sáng 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri trên khắp địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nô nức thực hiện quyền và...

4 xã vùng cao Phú Thọ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm với 100% cử tri tham gia

2026-03-15 12:27:00 baophutho.vn 4 xã vùng cao của Phú Thọ là: Vân Sơn, Thượng Cốc, Đức Nhàn và Lai Đồng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia, thể hiện...