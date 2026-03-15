Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sáng 15/3, tại khu vực bỏ phiếu số 14, phường Xuân Hòa đặt ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đông đảo sinh viên đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Các bạn sinh viên xếp hàng ngay ngắn chờ thực hiện quyền công dân sáng 15/3.

Ngay từ sáng sớm, nhiều sinh viên đã có mặt tại khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Không khí tại điểm bầu cử diễn ra sôi nổi, trật tự.

Các cử tri trẻ chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên, thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định của công tác bầu cử trước khi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhận phiếu bầu.

Bên cạnh việc tham gia bỏ phiếu, nhiều đoàn viên, thanh niên của nhà trường còn tích cực tham gia hỗ trợ tổ bầu cử hướng dẫn cử tri, giữ gìn trật tự tại khu vực bỏ phiếu, góp phần bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn.

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ tra cứu thông tin cử tri trên VNeID.

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Cử tri khuyết tật được các bạn sinh viên hỗ trợ giúp đỡ đến khu vực bỏ phiếu.

Theo thống kê, khu vực bỏ phiếu tại nhà trường có tổng số 2.389 cử tri, trong đó có 2.373 cử tri là sinh viên. Đến 13 giờ cùng ngày, các cử tri trẻ đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

Cử tri trẻ hào hứng tham gia bầu cử tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Cử tri trẻ lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Sự tham gia tích cực của sinh viên không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

Kim Liên


Kim Liên

