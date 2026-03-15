97,44% cử tri tỉnh Phú Thọ đã tham gia bỏ phiếu

Thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 15 giờ, tỉnh Phú Thọ có 2.689.689 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 97,44%.
Trong 148 xã, phường, đã có 20 đơn vị có tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%, gồm: Vân Sơn, Thượng Cốc, Đức Nhàn, Lai Đồng, Thọ Văn, Thái Hòa, Mường Bi, Dũng Tiến, Hợp Kim, Thu Cúc, Thịnh Minh, Long Cốc, Hiền Quan, Kim Bôi, Đại Đồng, Mường Thàng, Nhân Nghĩa, Yên Phú, Nguyệt Đức và Lập Thạch.
Thành viên Tổ bầu cử thuộc khu vực bỏ phiếu số 35 (Tổ dân phố 18), phường Vĩnh Phúc mang hòm phiếu phụ cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc thực hiện quyền công dân. Ảnh: Thúy Hường
Ghi nhận của các phóng viên chuyển về, ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn ra trong không khí phấn khởi, dân chủ, trang nghiêm, an toàn, đúng pháp luật. Mọi điều kiện đều bảo đảm thuận lợi nhất cho cử tri đi bầu cử.
Trại tạm giam số 3 - Công an tỉnh bố trí hòm phiếu phụ tổ chức cho người bị tạm giữ, tạm giam bỏ phiếu.
Cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu thể hiện tinh thần, trách nhiệm và niềm tin đối với cuộc bầu cử. Mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đinh Vũ - Thuý Hường
