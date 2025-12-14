{title}
{publish}
{head}
Ngày 14/12 (tức 25/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Mẫu năm 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đông đảo người dân và du khách.
Lễ giỗ Mẫu năm nay, nghi thức rước lễ vật từ gò Đống Bò về sân đền tiếp tục được tái hiện. Theo ngọc phả còn lưu giữ, Đức Thánh Mẫu Đinh Thị Đen là thân mẫu sinh thành Đức Thánh Tản Viên Sơn - Đệ nhất phúc thần, đứng đầu “tứ bất tử” trong tín ngưỡng thờ thần của người Việt, có liên quan đến sự tích gò Đống Bò.
Toàn cảnh Đền Lăng Sương
Tương truyền, gò Đống Bò xưa kia cỏ cây tươi tốt, lau lách rậm rạp. Một năm vào ngày 24 tháng 10 (âm lịch) trước ngày giỗ Mẫu, từ đâu xuất hiện một con bò to về ở ẩn bên gò đất, dân làng, trai đinh hò reo săn bắt, giết thịt, làm cỗ dâng cúng giỗ Đức Thánh Mẫu vào ngày 25/10 hôm sau.
Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu tổ chức hàng năm là dịp để người dân, con cháu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của người mẹ vĩ đại đã sinh ra bậc hiền nhân cho dân tộc, khắc sâu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” quý báu của người Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong hành trình về với vùng đất xinh đẹp bên dòng sông Đà.
Một số hình ảnh tại lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Đền Lăng Sương năm 2025:
Tạ Thanh - Hoài Vũ
Thành phố Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu UNESCO, thúc đẩy giáo dục suốt đời, hợp tác quốc tế và phát triển xã hội học tập toàn diện.
baophutho.vn Tối 3/12, tại Rạp chiếu phim Hòa Phong, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại tỉnh Phú Thọ năm 2025.
baophutho.vn Được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 694/QĐ-TTg, ngày 18/7/2024, cụm di tích khảo cổ Hang xóm Trại,...
baophutho.vn Sáng 26/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi...
baophutho.vn Nằm trên tuyến đường 435 uốn lượn lên non nước hồ Hòa Bình, tượng đài Anh hùng Cù Chính Lan sừng sững hiện lên như một mốc son của lịch sử, một...
baophutho.vn Phú Thọ sau hợp nhất đã mở ra một không gian văn hóa rộng lớn và giàu bản sắc. Đây là bước ngoặt quan trọng, đặt ra những yêu cầu mới trong bảo...
baophutho.vn Đất Tổ Phú Thọ - cội nguồn của dân tộc Việt Nam là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, với hệ thống di sản văn hóa phong phú, độc đáo, phản ánh...