Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Đền Lăng Sương năm 2025

Ngày 14/12 (tức 25/10 năm Ất Tỵ), tại Khu di tích lịch sử văn hoá Quốc gia Đền Lăng Sương, xã Tu Vũ đã tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Mẫu năm 2025. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Hải - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đông đảo người dân và du khách.

Lễ giỗ Mẫu năm nay, nghi thức rước lễ vật từ gò Đống Bò về sân đền tiếp tục được tái hiện. Theo ngọc phả còn lưu giữ, Đức Thánh Mẫu Đinh Thị Đen là thân mẫu sinh thành Đức Thánh Tản Viên Sơn - Đệ nhất phúc thần, đứng đầu “tứ bất tử” trong tín ngưỡng thờ thần của người Việt, có liên quan đến sự tích gò Đống Bò.

Toàn cảnh Đền Lăng Sương

Tương truyền, gò Đống Bò xưa kia cỏ cây tươi tốt, lau lách rậm rạp. Một năm vào ngày 24 tháng 10 (âm lịch) trước ngày giỗ Mẫu, từ đâu xuất hiện một con bò to về ở ẩn bên gò đất, dân làng, trai đinh hò reo săn bắt, giết thịt, làm cỗ dâng cúng giỗ Đức Thánh Mẫu vào ngày 25/10 hôm sau.

Lễ giỗ Đức Thánh Mẫu tổ chức hàng năm là dịp để người dân, con cháu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với công lao to lớn của người mẹ vĩ đại đã sinh ra bậc hiền nhân cho dân tộc, khắc sâu truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” quý báu của người Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong hành trình về với vùng đất xinh đẹp bên dòng sông Đà.

Một số hình ảnh tại lễ giỗ Đức Thánh Mẫu Đền Lăng Sương năm 2025:

Tạ Thanh - Hoài Vũ