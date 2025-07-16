Bóng đá trẻ Đất Tổ khởi sắc

Sau 24 năm, tỉnh Phú Thọ mới lại có cùng lúc 2 Đội tuyển Bóng đá trẻ U11 và U13 giành quyền vào thi đấu ở Vòng Chung kết (VCK) Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng toàn quốc năm 2025. Thành tích ấn tượng này không chỉ khẳng định sự quan tâm, đầu tư đúng hướng của tỉnh, ngành giành cho môn “Thể thao Vua” mà còn cho thấy những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ HLV và các cầu thủ trẻ trong suốt những năm qua.

Đội tuyển Bóng đá U11 Phú Thọ đã sẵn sàng cho Vòng Chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo năm 2025.

Tại Vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo năm 2025 diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ ngày 5-15/6 vừa qua, Đội tuyển U11 Phú Thọ nằm ở Bảng C cùng với U11 Thái Nguyên, U11 Tuyên Quang và U11 Hà Nội. Mặc dù ở trong bảng đấu được đánh giá là “tử thần” với những địa phương được xếp vào nhóm hạt giống tại giải, song các cầu thủ trẻ của U11 Phú Thọ đã thi đấu đoàn kết và kỷ luật để có được một trận hoà 3-3 trước U11 Thái Nguyên cùng hai chiến thắng liên tiếp trước U11 Tuyên Quang với tỉ số 2-1 và trước U11 Hà Nội với tỉ số 3-0 để chính thức giành tấm vé tham dự Vòng Chung kết với tư cách đội đứng Nhất Bảng C. Đây đã là lần thứ hai trong vòng 3 năm gần đây, Đội tuyển U11 Phú Thọ có được tấm vé đến với sân chơi cao nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

Trở lại với guồng quay tập luyện để chuẩn bị cho VCK Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo năm 2025 sẽ diễn ra từ 24/7 đến ngày 6/8 tại thành phố Đà Nẵng, thầy và trò HLV Hà Tuấn Linh đang cho thấy sự quyết tâm trong từng buổi tập. Để có được những chuẩn bị tốt nhất cho Vòng Chung kết, ngoài việc hoàn thiện công tác huấn luyện, tạo bước đà tâm lý thoải mái cho các cầu thủ trẻ, Ban huấn luyện cũng đã có những phân tích, tính toán phù hợp tuỳ thuộc vào những đối thủ mà Phú Thọ có thể gặp.

HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá U11 Phú Thọ Hà Tuấn Linh chia sẻ: “Thời gian qua, các cầu trẻ đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, một số em được đánh giá rất cao về chuyên môn, hứa hẹn sẽ tạo nên một tập thể thi đấu đoàn kết và hiệu quả. Tại VCK, Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị tốt từ các phương án tiếp cận trận đấu, các tình huống tấn công, phòng ngự đến các pha đá phạt cố định, sẵn sàng bước vào giải với quyết tâm giành huy chương về cho tỉnh nhà”.

HLV Hà Tuấn Linh đã chuẩn bị tốt các phương án tấn công cho Đội tuyển U11 Phú Thọ tại Vòng Chung kết sắp tới.

Cùng với U11, Đội tuyển Bóng đá U13 Phú Thọ cũng đã giành quyền vào Vòng Chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc YAMAHA CUP năm 2025 sau khi vượt qua Vòng loại Khu vực I với thành tích bất bại và đứng đầu bảng B. Tại Vòng Chung kết vừa khép lại tại thành phố HCM cách đây ít ngày, Đội tuyển U13 Phú Thọ nằm ở Bảng C cùng với TP Hà Nội, LP BANK Hoàng Anh Gia Lai và chủ nhà TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù chưa thể tạo nên bất ngờ trong lần đầu trở lại sau 15 năm vắng bóng, song các cầu thủ trẻ của U13 Đất Tổ cũng đã ghi dấu ấn nhất định bằng lối chơi đoàn kết và kỷ luật để giành được 2 trận hoà trước TP Hà Nội và LP BANK Hoàng Anh Gia Lai trước khi để thua đáng tiếc 0-1 trong trận đấu quyết định gặp chủ nhà TP Hồ Chí Minh.

Thực tế, 2 điểm tại Bảng C được xem là thành công đối với thầy trò HLV Tạ Đức Dũng trong bối cảnh đội nhà đã thi đấu sòng phẳng và có thời điểm càn lướt trước 3 đội bóng có phong trào bóng đá trẻ rất mạnh và đều có đội 1 đang thi đấu ở sân chơi Bóng đá chuyên nghiệp cao nhất cả nước là Giải Vô địch Quốc gia V-League 1.

Niềm vui của các cầu thủ U13 Phú Thọ sau khi giành quyền vào Vòng Chung kết Giải Bóng đá Thiếu niên toàn quốc YAMAHA CUP năm 2025 với thành tích bất bại ở vòng bảng.

Đồng chí Cao Tuấn Đăng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện TDTT tỉnh cho biết: "Đây là thành tích rất đáng ghi nhận của 2 Đội tuyển U11 và U13 trong bối cảnh bóng đá trẻ mới được đào tạo lại được hơn 5 năm. Việc có cùng lúc cả 2 đội góp mặt tại VCK sau 24 năm bước đầu cho thấy tỉnh nhà đang có được các lứa U chất lượng, các cầu thủ cũng có được chuyên môn tốt hơn, đủ sức cạnh tranh với những đội bóng và trung tâm huấn luyện hàng đầu của cả nước.

Để bóng đá trẻ Đất Tổ phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành tổ chức thêm nhiều giải bóng đá trẻ, bóng đá học đường để tạo nguồn VĐV tài năng cho các đội tuyển trẻ. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các đội tuyển được đi tập huấn, thi đấu cọ xát tại những địa phương có hệ thống đào tạo trẻ bài bản và chuyên nghiệp để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và nâng cao chất lượng chuyên môn, mở ra nhiều triển vọng trong thời gian tới”.

Có thể thấy, những tín hiệu vui từ bóng đá trẻ bước đầu đã mang lại sức hút cho thể thao tỉnh Phú Thọ, song để có nhiều bứt phá mạnh mẽ hơn vẫn cần sự vào cuộc của các cấp, ngành cùng các địa phương để tạo nên nhiều sân chơi lành mạnh giúp ươm mầm tài năng và chắp cánh cho những “giấc mơ” trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai.

Quốc Đại