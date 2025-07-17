Phú Thọ tham gia chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc diễn ra từ ngày 16 - 21/7, ngành Du lịch Phú Thọ tích cực tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và thu hút du khách quốc tế.

Đoàn công tác du lịch Phú Thọ trao đổi, giới thiệu điểm đến với đại diện các công ty lữ hành tại Seoul.

Đoàn công tác du lịch Phú Thọ đã tham dự Chương trình Giới thiệu du lịch Việt Nam và Giao lưu Doanh nghiệp (B2B) tổ chức tại Thủ đô Seoul. Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đã có bài thuyết trình giới thiệu tổng quan về tiềm năng du lịch Phú Thọ, các sản phẩm du lịch đặc sắc, phù hợp với thị hiếu du khách Hàn Quốc. Đồng thời, đoàn đã tổ chức trưng bày các ấn phẩm, tài liệu quảng bá du lịch và chủ động gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, cơ quan truyền thông Hàn Quốc nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, du lịch Phú Thọ đã tham dự lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Seoul. Đây là đầu mối quan trọng trong việc đẩy mạnh quảng bá, kết nối thị trường khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, từ ngày 18 - 21/7/2025, du lịch Phú Thọ tiếp tục tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Hàn Quốc - KITS 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm KINTEX, thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi. Đây là một trong những hội chợ du lịch lớn và uy tín nhất tại Hàn Quốc, quy tụ đông đảo các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế.

Thông qua việc tham gia các hoạt động xúc tiến tại Hàn Quốc lần này, ngành Du lịch Phú Thọ kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của du lịch địa phương trên thị trường quốc tế, đặc biệt là với du khách Hàn Quốc. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mở rộng các kênh hợp tác, thu hút nguồn khách quốc tế đến với vùng Đất Tổ - nơi hội tụ giá trị văn hóa đặc sắc, cảnh quan hấp dẫn và dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp.

Thu Giang