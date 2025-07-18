Tổ công tác số 4 duyệt Văn kiện Đại hội Đảng bộ 9 xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 18/7, tại Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chủ trì, nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội và văn kiện Đại hội Đảng bộ 9 xã, phường.

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội Vụ; Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành thuộc Tổ công tác.

Đồng chí Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội Vụ cho ý kiến bổ sung vào văn kiện Đại hội của các địa phương.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị Đại hội, các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ 9 xã, phường, gồm: Tam Đảo, Lập Thạch, Thái Hòa, Xuân Hòa, Vĩnh Phúc, Liên Hòa, Hợp Lý, Sơn Đông, Vĩnh Yên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đóng góp vào văn kiện Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Tuấn Tam phát biểu tại hội nghị.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội đã được Đảng ủy các địa phương tập trung chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Dự thảo báo cáo chính trị đã tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó xác định rõ quan điểm phát triển, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới.

Thảo luận, đánh giá vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ các địa phương, các đại biểu đề nghị Tam Đảo phải căn cứ tiềm năng, thế mạnh, xác định rõ khâu đột phá là phát triển du lịch nghỉ dưỡng, gắn với bản sắc dân tộc, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Tam Đảo báo cáo tóm tắt các nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lập Thạch báo cáo tại hội nghị.

Xã Lập Thạch phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, thương mại và du lịch sinh thái, các cụm công nghiệp.

Xã Thái Hòa tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp xanh gắn với chuỗi giá trị, quan tâm phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn, môi trường.

Phường Xuân Hòa tập trung phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng; lấy du lịch, dịch vụ, thương mại làm ngành kinh tế có tính trụ cột; phấn đấu trở thành phường văn minh, hiện đại, là địa điểm du lịch – dịch vụ hấp dẫn cho Nhân dân.

Phường Vĩnh Phúc lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng kinh tế; thu hút các loại hình dịch vụ đô thị có giá trị gia tăng cao, như thương mại điện tử, viễn thông, y tế, giáo dục, tài chính, ngân hàng...; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế đêm cùng với phát triển đô thị thông minh, hiện đại; ứng dụng chuyển dổi số trong quản lý và phát triển thương mại, số hóa quản lý ngành nghề, kết nối cung – cầu, sàn giao dịch trực tuyến.

Xã Liên Hòa quan tâm đầu tư phát triển các vùng sản xuất tập trung, mang tính sản xuất hàng hóa, phát triển các sản phẩm OCOP địa phương; tập trung giải phóng mặt bằng để sớm khởi công KCN Thái Hòa - Liên Hòa- Hoa Sơn; KCN Lập Thạch 2 tạo động lực cho phát triển.

Xã Hợp Lý lấy chăn nuôi là ngành mũi nhọn, tập trung phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng như: Thanh Long ruột đỏ, Lúa hữu cơ theo hướng ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp.

Là địa phương chạy dọc tuyến Sông Lô, có nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có ga đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng xã Sơn Đông cần quan tâm các giải pháp phát triển hạ tầng sản xuất, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, hạ tầng cụm công nghiệp; phát triển mạnh thương mại - dịch vụ dọc khu vực ven sông Lô và làng nghề truyền thống như: Cây cảnh, cơ khí, đóng tàu, vận tải, bến bãi, tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phường Vĩnh Yên xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá là phát triển thương mại - dịch vụ, phát triển kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng, phát triển đô thị thông minh, là hình mẫu trong chuyển đổi số, chính quyền số.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thái Hòa báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Xuân Hòa báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cũng như xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội của Đảng ủy các địa phương, đặc biệt là đã điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu của Đại hội theo hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường cần tiếp thu ý kiến tại hội nghị, rà soát và chỉnh sửa báo cáo chính trị để đảm bảo: Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Đối với các khâu đột phá: Nghiên cứu, xem xét đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ để bắt kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Từ việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy các xã, phường xác định các giải pháp cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tính khả thi cao. Đặc biệt là hoàn thành sớm nhất công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để từ đó xây dựng các đồ án, dự án thu hút các nhà đầu tư vào địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Liên Hòa báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vĩnh Yên báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cấp xã mới sau khi sắp xếp, sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp có không gian mới, bộ máy mới, động lực phát triển mới; do đó cần rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu theo hướng phải bằng hoặc cao hơn mục tiêu của tỉnh để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, cần đề ra những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tập trung vào các đột phá về cải cách hành chính, dịch vụ công gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân; thực hiện mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo...

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội cần được chỉ đạo sát sao, từ trang trí, khánh tiết, tuyên truyền và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức Đại hội đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan về Đại hội Đảng bộ xã, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân hướng về Đại hội.

