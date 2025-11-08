Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Lạc Trung, xã Tề Lỗ

Sáng 8/11, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà dự và chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với cán bộ Nhân dân thôn Lạc trung, xã Tề Lỗ tổ chức chào mừng 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1030 - 18/11/2025) và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà phát biểu tại Ngày Đại đoàn kết toàn dân.

Cùng dự có đồng chí Lê Anh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tề Lỗ; đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL; Sử Tư pháp; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; MTTQ Việt Nam tỉnh và xã Tề Lỗ.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Lạc Trung

Thôn Lạc Trung có 390 hộ, hơn 1250 khẩu. Thời gian qua, với sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay 90% số hộ khá và giàu, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1 hộ và 3 hộ cận nghèo. 100% đường thôn xóm trong làng đã được nhựa hóa, bê tông hóa, có đèn chiếu sáng; 90% gia đình được công nhận là gia đình văn hoá. Người dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của khu dân cư và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Việt Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tinh ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà trao 10 suất quà của tỉnh cho hộ nghèo khó khăn của thôn Lạc Trung.

Đồng chí Lê Anh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tề Lỗ tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ nhân dân thôn Lạc Trung.

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết của thôn Lạc Trung, đồng chí Nguyễn Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những kết quả nổi bật mà cán bộ, Nhân dân thôn Lạc Trung đạt được thời gian qua. Nhấn mạnh vai trò hoạt động của Ban MTTQ thôn; đồng chí đề nghị cán bộ, nhân dân trong thôn phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thôn; thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Đồng chí cũng đề nghị cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Lạc Trung

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân

Đồng chí đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong xã tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Với phương châm “2 giữ vững, 3 phát huy” tiếp tục đoàn kết, chung tay thực hiện khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng thôn, xóm giàu đẹp, dân chủ văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Việt Phương đã trao tặng nhân dân thôn Lạc Trung lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh tới cán bộ nhân dân thôn Lạc Trung và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xóm.

Xuân Hùng