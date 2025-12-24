Bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho đảng viên tại xã Hiền Quan

Chiều 23/12, Đảng ủy xã Hiền Quan tổ chức bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho gia đình đảng viên Dư Thị Anh ở khu 4. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự chương trình bàn giao “Căn nhà cấp ủy” tại xã Hiền Quan.

Gia đình đảng viên Dư Thị Anh thuộc diện khó khăn của xã Hiền Quan. Hiện nay, bản thân đồng chí đang mắc bệnh hiểm nghèo; chồng đồng chí là ông Nguyễn Cao Khởi, sinh năm 1957 cũng mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2018; gia đình không có khả năng tự xây mới nhà ở.

Sau khi xem xét, lựa chọn, Thường trực Đảng ủy xã Hiền Quan đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Xây dựng Đảng, chi bộ 4 và các tổ chức, đoàn thể triển khai xây dựng “Căn nhà cấp ủy”, đồng thời thống nhất với gia đình đảng viên về cách thức triển khai thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng quà gia đình đảng viên Dư Thị Anh.

Ngày 18/8/2025, ngôi nhà của gia đình đảng viên Dư Thị Anh được khởi công, đến nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng diện tích 120m2, trị giá khoảng trên 200 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Phú Thọ đồng hành cùng cấp ủy xã, hỗ trợ 70 triệu đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại chương trình bàn giao nhà.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, việc xây dựng “Căn nhà cấp ủy” là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngôi nhà đã giúp đảng viên Dư Thị Anh cùng gia đình có chỗ ở khang trang, ấm áp, nâng cao chất lượng cuộc sống và có thêm động lực để vượt qua khó khăn, thử thách; đồng thời, tiếp tục gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2026 và những năm tiếp theo, chương trình sẽ được triển khai sâu rộng hơn nữa nhằm đưa phong trào xây dựng “Căn nhà cấp ủy” trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng đại diện cấp ủy xã Hiền Quan, nhà tài trợ bàn giao “Căn nhà cấp ủy” cho gia đình đảng viên Dư Thị Anh.

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Phú Thọ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Căn nhà cấp ủy” cho gia đình đảng viên Dư Thị Anh.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025 và dịp Tết 2026 sắp đến, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn gửi lời chúc sức khỏe tới đảng viên Dư Thị Anh cùng toàn thể gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành và một mùa Xuân mới đầm ấm, yên vui.

Lê Minh