Phiên họp chuyên đề lần 10 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 24/12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề (lần 10) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) để xử lý hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đinh Công Sứ, Phùng Thị Kim Nga, Quách Tất Liêm, Nguyễn Khắc Hiếu.

Tại hội nghị, Sở Tư pháp báo cáo tổng hợp kết quả đợt rà soát, xử lý đối với hệ thống văn bản QPPL do HĐND, UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ ban hành trước khi sáp nhập. Theo đó, tổng số văn bản QPPL do HĐND và UBND của 3 tỉnh ban hành còn hiệu lực thi hành trước khi sáp nhập tỉnh được rà soát là 1.367 văn bản, gồm: 407 nghị quyết; 935 quyết định và 25 chỉ thị.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế phát hiện 36 văn bản trong tình trạng đã hết hiệu lực thi hành từ tỉnh cũ nhưng vẫn được đưa vào danh mục rà soát; một số văn bản bị trùng lặp trong danh mục rà soát của các sở, ngành... Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành loại khỏi danh mục 36 văn bản này. Theo đó, tổng danh mục chính thức rà soát và xử lý là 1.331 văn bản.

Cũng tại hội nghị, Sở Nội vụ đã báo cáo, đề xuất tiêu chí hình thức khen thưởng và danh sách tổ chức, cá nhân đề nghị khen thưởng chuyên đề rà soát, đề xuất xử lý hệ thống văn bản QPPL; Ủy viên UBND tỉnh tán thành và biểu quyết thông qua 11 dự thảo thuộc lĩnh vực xây dựng, nội vụ, tư pháp, y tế, nông nghiệp và môi trường...

Trong đó, gồm các quyết định về quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh; định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế...

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương kết quả đạt được của các sở, ngành trong thời gian vừa qua. Đồng chí giao Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tích hợp 3 Nghị quyết đề nghị bãi bỏ và 1 Nghị quyết đề nghị HĐND tỉnh quyết định áp dụng chi tỉnh mới vào Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh trình Đảng ủy UBND tỉnh xin chủ trương BTV Tỉnh ủy về việc bổ sung và tích hợp này; tham mưu 1 quyết định bãi bỏ các quyết định, chỉ thị lần 4; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2025 theo quy định.

Đối với nội dung khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng, hoàn thiện tiêu chí khen thưởng, trên cơ sở đó, lựa chọn khách quan, công bằng, kịp thời khích lệ, động viên, tạo hiệu ứng lan tỏa trong thi hành nhiệm vụ. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, đề xuất kinh phí, đảm bảo cho công tác rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL, trình cấp kinh phí theo quy định.

Sau khi kết thúc phiên họp, các sở, ban, ngành tập trung kiểm tra, rà soát lần cuối cùng toàn bộ các văn bản QPPL do sở mình tham mưu, chủ trì soạn thảo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo các nội dung đề xuất đúng thẩm quyền, phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn của tỉnh, tránh tạo khoảng trống pháp lý, tránh bỏ sót văn bản, đảm bảo tính hợp hiến, minh bạch, khả thi, giúp phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

