Hội nghị lần thứ Tư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngày 24/12, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị lần thứ Tư, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, cho ý kiến vào một số nội dung công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, gồm: kết quả công tác Mặt trận năm 2025; chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026; Quy chế làm việc của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I; Chương trình giám sát toàn khóa của Ủy ban MTTQ tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng các loại quỹ vận động do Ủy ban MTTQ tỉnh quản lý; công tác đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng đối với MTTQ cấp xã, phường; việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp các đối tượng ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 đối với Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực cho ý kiến vào các nội dung.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tại hội nghị, đối với các loại quỹ vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh yêu cầu lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo bàn giao các quỹ thống nhất về một mối, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng quỹ; xem xét, khảo sát thực tế báo cáo Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh để tiếp tục hỗ trợ từ nguồn quỹ vận động cho các địa phương trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Về rà soát, sắp xếp, hợp nhất các hội quần chúng và xin chủ trương tổ chức Đại hội các hội quần chúng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh giao các ban chuyên môn của Uỷ ban MTTQ tỉnh làm việc với Sở Nội vụ, thống nhất các nội dung bàn giao cũng như báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh về công tác tổ chức Đại hội của hội quần chúng.

Đối với nội dung đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng Uỷ ban MTTQ các xã, phường năm 2025, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh yêu cầu các ban chuyên môn của Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp xây dựng bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, đúng quy định.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo tổng kết công tác mặt trận năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026...

Lê Hoàng