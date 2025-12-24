Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thăm, làm việc với Đảng bộ phường Thanh Miếu

Ngày 24/12, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Đảng bộ phường Thanh Miếu về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của địa phương trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo phường Thanh Miếu đã báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Cụ thể, sau sắp xếp, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đồng thời tập trung chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến góp ý vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của phường Thanh Miếu.

Đến nay, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị của phường đã và đang từng bước được sắp xếp, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tạo được niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân. Kinh tế - xã hội duy trì phát triển ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Năm 2025, tổng thu ngân sách của phường ước đạt 366,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 4.496 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 0,21%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 91,7%...

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2025, phường Thanh Miếu còn gặp một số khó khăn như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu, chưa đồng bộ; một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù về công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn thiếu nhân lực; công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở khu dân cư còn hạn chế; tiến độ một số công trình đầu tư công và dự án xã hội hóa còn chậm so với kế hoạch do vướng mắc về vốn, hạ tầng...

Lãnh đạo phường Thanh Miếu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại địa phương.

Phường Thanh Miếu đề xuất tỉnh, kiến nghị với Trung ương nâng cấp hạ tầng, phần mềm điều hành tác nghiệp khối Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan của Đảng ở cơ sở vận hành và sử dụng hiệu quả; nhanh chóng đồng bộ hóa danh mục thủ tục hành chính trên hệ thống; đảm bảo việc đăng nhập và sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt Đảng. Đồng thời, mong muốn tỉnh quan tâm chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ kinh phí để thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đề nghị phường Thanh Miếu nghiên cứu xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 đảm bảo phù hợp, sát thực tiễn và có tính khả thi cao; tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đảm bảo hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường trên địa bàn...

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu ý kiến về công tác phát triển Đảng trên địa bàn phường.

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị, đề xuất của phường Thanh Miếu và các ý kiến góp ý, giải đáp của thành viên Đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, sự cố gắng nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2025 và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Đảng bộ phường Thanh Miếu.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm của phường trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Phường tiếp tục rà soát, bám sát vào chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của phường để đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, cần xác định rõ vai trò, vị trí trung tâm của phường trong không gian phát triển mới của tỉnh, từ đó quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu đến hết năm 2030 phường cơ bản không còn hộ nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền phường Thanh Miếu cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tập trung cao độ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra vấn đề phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đồng thời, tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ phường tập trung rà soát hệ thống văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác Đảng, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, giám sát..., trên cơ sở đó cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, quán triệt, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết; đồng thời quan tâm chú trọng kết nạp đảng viên mới đảm bảo chỉ tiêu của tỉnh giao.

Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của phường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn, đồng chí yêu cầu phường phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chuyên môn của tỉnh và các chủ đầu tư nghiên cứu tính toán, đề xuất các phương án cụ thể, khả thi để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo điểm nhấn trong cảnh quan, diện mạo của phường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Thanh Miếu sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Lê Hoàng