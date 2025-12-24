Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Yên Lạc khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 24/12, HĐND xã Yên Lạc khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 xem xét nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí: Lại Hữu Tuyển - TUV, Chủ tịch HĐND xã, Nguyễn Thị Thu Trang - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND xã điều hành kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND xã Yên Lạc Lại Hữu Tuyển khai mạc kỳ họp.

Năm 2025, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Lạc tập trung quán triệt, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy nền kinh tế tiếp tục ổn định và tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) ước tăng 10,5% so năm 2024; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt gần 280 tỷ đồng (đạt 112% so dự toán năm); thu nhập bình quân đầu người/năm ước đạt 80 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 0,08%.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho người nghèo tiếp tục được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, chống dịch bệnh được quyết liệt chỉ đạo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2026, xã Yên Lạc phấn đấu đạt 17 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 340 tỷ đồng, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm (theo giá 2010) từ 10-10,5% ; thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 0,07%; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Toàn cảnh kỳ họp.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND, UBND xã, các Ban của HĐND xã, Uỷ ban MTTQ trình bày 16 báo cáo, 9 tờ trình, dự thảo nghị quyết; các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trong năm 2025 trên tất cả các mặt công tác (tăng trưởng kinh tế; phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước; đầu tư công; quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, an sinh xã hội; quốc phòng an ninh...); phân tích các hạn chế, khó khăn vướng mắc tìm ra những nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đặc biệt là về thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công.

Các đại biểu HĐND xã tiến hành thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về những vấn đề trọng tâm, bức xúc mà cử tri, nhân dân và dư luận quan tâm. Đồng thời, biểu quyết thông qua 10 nghị quyết.

Đây là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện góp phần thúc đẩy KT-XH của xã phát triển..

Thuý Hường