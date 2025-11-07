Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Bộ, ngành Tư pháp”.

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư pháp, đồng thời kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước và livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Hồ Quốc Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Phú Thọ.

Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và một số phường trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia với nhiều tính năng mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, hiệu quả. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; 55 cá nhân được vinh danh là Gương sáng pháp luật năm 2025, trong đó Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thị Hương, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Yên.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa chính trị - pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, đưa pháp luật vào cuộc sống; phát huy vai trò của Cổng Pháp luật quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sâu rộng tới từng khu dân cư, từng người dân.

Nguyễn Yến