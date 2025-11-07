{title}
{publish}
{head}
Ngày 7/11, tại Hà Nội, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật; xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong Bộ, ngành Tư pháp”.
Buổi lễ được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư pháp, đồng thời kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước và livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia.
Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Hồ Quốc Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Phú Thọ.
Chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành và một số phường trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp ra mắt phiên bản chính thức Cổng Pháp luật quốc gia với nhiều tính năng mới, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật thuận tiện, hiệu quả. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật; 55 cá nhân được vinh danh là Gương sáng pháp luật năm 2025, trong đó Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Thị Hương, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Vĩnh Yên.
Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh ý nghĩa chính trị - pháp lý của Ngày Pháp luật Việt Nam trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu quả; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2025, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Đồng chí đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; chủ động ban hành văn bản hướng dẫn, đưa pháp luật vào cuộc sống; phát huy vai trò của Cổng Pháp luật quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật sâu rộng tới từng khu dân cư, từng người dân.
Nguyễn Yến
baophutho.vn Chiều 9/11, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam tại tổ...
baophutho.vn Sáng 9/11, đồng chí Triệu Việt Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), sáng 9/11,...
baophutho.vn Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu dân cư 22, xã Vạn Xuân nhân kỷ...
baophutho.vn Sáng 9/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn...
baophutho.vn Sáng 9/11, thôn Phú Hạnh, xã Thổ Tang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Pháp luật Việt Nam. Dự và chung vui với Nhân dân có...
baophutho.vn Chiều 8/11, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu Tân...