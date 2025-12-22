Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 22/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa cùng bức trướng với dòng chữ “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển” chúc mừng Đại hội.

Cùng dự và chỉ đạo, về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng 322 đại biểu chính thức đại diện cho gần 200 nghìn đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2025, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Trung ương Đoàn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên của MTTQ tỉnh Phú Thọ, Đoàn Thanh niên các cấp và tuổi trẻ Phú Thọ đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các phong trào hành động “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chương trình đồng hành với thanh niên... đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội với hơn 6.300 công trình thanh niên các cấp được xây dựng; hơn 45 nghìn ý tưởng, sáng kiến được đề xuất; nhiều đội thanh niên tình nguyện được thành lập hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được quan tâm; đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ chuyên môn, có tinh thần nhiệt huyết đang trở thành lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nguồn cán bộ kế cận tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp với hơn 85 nghìn đoàn viên mới được kết nạp; trên 16 nghìn đoàn viên ưu tú được giới thiệu và kết nạp Đảng trong nhiệm kỳ qua...

100% các chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025 đều đã được thực hiện đạt và vượt so với mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ tiếp tục bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên trong tỉnh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể chất, kỹ năng và tinh thần công dân; thích ứng linh hoạt với hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện...

Trong đó phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 300 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số; ít nhất 25 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ...

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Nhấn mạnh thanh niên phải là lực lượng xung kích, đi đầu, giữ vai trò nòng cốt trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh, các đồng chí yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quan điểm, định hướng của Trung ương Đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn; tiếp tục lan tỏa, phát huy giá trị văn hóa, con người Đất Tổ, đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời định hướng dư luận trong thanh niên; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và hướng các phong trào của Đoàn đi vào chiều sâu, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, có sức lan toả lớn.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển đảng viên trẻ; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động; thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; tiếp tục khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh niên tinh thần chủ động, tự giác học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao tri thức, kỹ năng, tư duy sáng tạo, nắm vững, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường định hướng, hỗ trợ thanh niên trong tiếp cận cơ hội nghề nghiệp, việc làm, phát triển kinh tế.

Các đồng chí tin tưởng rằng tuổi trẻ Đất Tổ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng rèn luyện, học tập, lao động sáng tạo, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm cùng bức trướng với dòng chữ “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”.

Đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố Quyết định của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định 17 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

