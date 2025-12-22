Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đoàn lãnh đạo tỉnh Phú Thọ do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Tiếp đoàn có đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan của Quân khu.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Văn Quang phát biểu chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2.

Tặng hoa chúc mừng Quân khu 2 nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang bày tỏ sự trân trọng trước những nỗ lực và kết quả toàn diện mà Quân khu 2 đạt được trong năm 2025. Thông tin về tình hình địa phương, đồng chí phấn khởi cho biết, sau hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ vẫn duy trì đà tăng trưởng, đạt kết quả toàn diện trong các lĩnh vực, giữ vững quốc phòng an ninh.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã luôn quan tâm, sát cánh giúp đỡ địa phương, nhất là trong việc ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía Quân khu để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới những sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, quyết tâm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo, xây dựng Quân khu 2 ngày càng phát triển vững mạnh.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu phát biểu cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà tỉnh Phú Thọ dành cho lực lượng vũ trang Quân khu

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà tỉnh Phú Thọ dành cho lực lượng vũ trang Quân khu. Trong năm qua, Quân khu 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân; trong thành tích chung đó có sự đóng góp, nỗ lực rất lớn của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ. Thiếu tướng Trần Văn Bắc mong muốn, thời gian tới tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là thực hiện thí điểm đề án đưa lực lượng quân đội chính quy xuống Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã tại các địa bàn trọng điểm. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quân và dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang cùng đoàn đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn cho doanh nghiệp và Nhân dân phát triển sản xuất, đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh về đích sớm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Quang Quang phát biểu chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Quang cảnh buổi đến thăm, chúc mừng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Biểu dương những thành tích mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quân sự cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Trung ương. Nắm chắc tình hình địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị lớn trong năm 2026, trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện Luật Phòng thủ dân sự, chủ động các phương án tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, lực lượng vũ trang tỉnh nhà sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Vĩnh Hà