Phát triển đô thị bền vững, tạo động lực thu hút đầu tư

Chiều 22/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh tích hợp trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trước sáp nhập, toàn tỉnh có 58 đô thị phân bố đều ở 3 tỉnh cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ chỉ còn 15 đô thị (chỉ tính cấp phường là đô thị); chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh năm 2025 được tính toán lại giảm từ 33% xuống 17,7% (giảm 15,3%).

Căn cứ nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về phân loại đô thị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030... và thống nhất với Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng, giai đoạn đến 2030, tỉnh Phú Thọ có 4 đô thị loại II, gồm: Việt Trì (Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú, Hy Cương, Nông Trang, Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông); Đô thị Vĩnh Yên (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Bình Xuyên, Hội Thịnh, Yên Lạc, Tề Lỗ, Xuân Lãng); Đô thị Phúc Yên (Phúc Yên, Xuân Hòa, Bình Tuyền, Bình Nguyên); Đô thị Hòa Bình (Hòa Bình, Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Thống Nhất, Tân Hòa); 10 đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,4%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn sau 2030, đến 2035 và trước 2045: Tiếp tục duy trì, phát triển 04 đô thị loại II từ giai đoạn đến năm 2030, đồng thời nâng cấp, mở rộng thêm 04 đô thị loại II mới (Phú Thọ mở rộng; Thanh Thủy mở rộng; Đô thị Vĩnh Tường mở rộng; Đô thị Lương Sơn mở rộng); 19 đô thị loại III với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 56,3%. Theo định hướng quy hoạch này, đến năm 2045: Đạt đô thị loại I toàn tỉnh, từng bước trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo tại hội nghị

Đối với công tác quy hoạch các dự án nhà ở và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng danh mục các khu đô thị và dự án sân golf kết hợp nghỉ dưỡng, đặc biệt là những dự án nằm trong Chương trình, kế hoạch nhà ở của ba tỉnh trước khi sáp nhập. Việc rà soát phải bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; ưu tiên các dự án có lợi thế tiếp giáp các tuyến trục giao thông chính, nằm trong khu vực dự kiến hình thành đô thị, có giá trị thương mại cao, kết nối với các trung tâm du lịch, khu nhà ở, đô thị hiện hữu và đã có nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu đề xuất thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc bố trí quỹ đất ở trong các khu du lịch phải bảo đảm tính khả thi, bền vững, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực thực sự, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Đồng thời, giao Sở Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong toàn bộ phương án điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu báo cáo về dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đã nghe và cho ý kiến chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu.

Đinh Vũ