Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc làm việc với các xã khu vực Phú Thọ cũ

Ngày 22/12, Tổ công tác số 7 của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Huy Ngọc- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã làm việc với các xã Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên, Tiên Kiên, Thanh Thủy, Đào Xá, Tu Vũ (khu vực Phú Thọ cũ) nhằm nắm bắt tình hình, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và tổ công tác kiểm tra thực tế khu trụ sở thị trấn Hùng Sơn cũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và tổ công tác khảo sát thực tế tại khu tập thể Ắc quy Vĩnh Phú

Theo báo cáo của các địa phương, sau gần 6 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cấp ủy, chính quyền các xã chủ động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung thu ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Công tác an sinh xã hội, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kết luận buổi làm việc tại xã Bản Nguyên

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã kiến nghị một số khó khăn, bất cập như thiếu cán bộ có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực xây dựng, địa chính, quản lý dự án, công nghệ thông tin; hạ tầng viễn thông chưa đồng bộ; việc xử lý tài sản công sau sáp nhập còn vướng mắc; thiếu biên chế giáo viên; nhu cầu đầu tư nâng cấp giao thông phục vụ phát triển du lịch; cơ sở vật chất trạm y tế sau sáp nhập; tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, nhất là Đình Đào Xá; nạo vét, cứng hóa kênh mương; tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và tổ công tác kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại xã Đào Xá

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của các địa phương trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí yêu cầu các xã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong giải quyết công việc; bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và địa phương để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp, nhất là các chỉ tiêu giảm nghèo, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là trọng tâm chính trị, cần chỉ đạo quyết liệt, sát sao; đồng thời yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các địa phương vận hành bộ máy ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng tổ công tác dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình Đào Xá.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các thành viên Tổ công tác đã dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đình Đào Xá.

Gia Thái, Cao Tuấn