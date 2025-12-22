Tọa đàm “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới”.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên các cơ quan báo chí khu vực miền Bắc cùng các nhà báo giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng Đảng nói chung và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng.

Các đại biểu dự toạ đàm.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông đang có nhiều biến động phức tạp, sự gia tăng của thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc và những chiến dịch truyền thông chống phá có tổ chức trên không gian mạng đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, việc các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội khiến thông tin sai lệch lan truyền nhanh, rộng và khó kiểm soát hơn, đòi hỏi báo chí phải không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp, hình thức thể hiện để nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng.

Bên cạnh đó, quá trình hợp nhất các cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình chuyển đổi sang mô hình tòa soạn hội tụ đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động báo chí, từ tổ chức sản xuất nội dung đa nền tảng, tối ưu hóa nguồn lực, điều phối giao ban - tuyến bài khoa học đến nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận - luận chiến. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với đội ngũ lãnh đạo và người làm báo trong đổi mới tư duy quản trị, phương thức tác nghiệp, cách thức thể hiện các tác phẩm báo chí đa phương tiện về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu tại toạ đàm.

PGS, TS Cao Văn Trọng - Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận trung ương phát biểu tại toạ đàm.

Tọa đàm tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay: Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội XIV của Đảng; đổi mới nội dung và phương pháp viết chính luận trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; giải pháp tăng sức chiến đấu của báo chí, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí đa phương tiện, tăng tính sắc bén, chiều sâu lý luận và hiệu quả lan tỏa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh toạ đàm.

Gia Linh