Dâng hương báo công các Vua Hùng

Ngày 22/12, tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh- Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đoàn Đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ báo công các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Các đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ dâng hương tại Thượng cung

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Bùi Đức Giang – Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư lâm thời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ kính cáo với anh linh các Vua Hùng kết quả nổi bật về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Giai đoạn 2022 - 2025, các cấp bộ Đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Phú Thọ đã phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Đất Tổ, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác, triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, 100% chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 16 đã đề ra.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Phú Thọ kính cẩn báo công các Vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được các cấp bộ Đoàn chú trọng, triển khai sâu rộng, kịp thời; toàn tỉnh đã triển khai thi công 6.364 công trình thanh niên các cấp; xây dựng 82 Nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ trị giá 8 tỷ đồng; tặng quà trên 23.000 gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong; kết nạp được trên 85.500 đoàn viên mới; bồi dưỡng, giới thiệu được 21.650 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có gần 16.155 đoàn viên ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Đặc biệt, sau sáp nhập, sắp xếp các đơn vị hành chính và đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Đoàn Thanh niên tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ của mô hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành lập và duy trì 148 đội hình “Hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp” tại 100% xã, phường mới, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công, với gần 100 nghìn lượt người dân được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4...

Các đại biểu dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong

Trước anh linh Tiên Tổ, Đoàn Đại biểu đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Phú Thọ nguyện đoàn kết, thống nhất đề ra các mục tiêu, giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân Tiên phong, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Lê Hoàng