Trao tặng xe lăn cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng

Ngày 22/12, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Dự buổi trao tặng có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự lễ trao tặng xe lăn cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Về phía nhà tài trợ (Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý) có ông Marvin Tsao (Tào Trọng Hùng) - Trưởng Đại diện điều hành Văn phòng đại diện Tập đoàn CT&D tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Marvin Tsao (Tào Trọng Hùng) trao tặng xe lăn cho người có công, thân nhân người có công các xã, phường: Vân Phú, Việt Trì, Hy Cương, Nông Trang

Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và ông Marvin Tsao (Tào Trọng Hùng) đã trao tặng 13 xe lăn cho người có công, thân nhân người có công các xã, phường: Vân Phú, Việt Trì, Hy Cương, Nông Trang. Được biết, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý dự kiến trao tặng 200 xe lăn cho cho người có công của tỉnh Phú Thọ (trong đó, khu vực Phú Thọ cũ là 136 chiếc).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi trao tặng

Phát biểu tại buổi trao tặng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi lời tri ân sâu sắc với người có công, thân nhân, gia đình thân nhân liệt sỹ đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cho biết: Sau khi hợp nhất từ ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực vượt khó và đạt nhiều kết quả quan trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, tỉnh đã hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Trung ương, tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm các chính sách hỗ trợ đặc thù, chăm lo cả về vật chất và tinh thần; chú trọng nâng cao đời sống, chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người có công, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, người khuyết tật nặng. Qua đó thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường cùng đại diện nhà tài trợ trao tặng xe lăn cho người có công các phường, xã trên địa bàn thành phố Việt Trì (cũ)

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có gần 500 nghìn người có công và thân nhân, trong đó còn nhiều trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, cần được hỗ trợ phương tiện đi lại. Việc trao tặng xe lăn cho cho người có công của tỉnh Phú Thọ là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân, sẻ chia và nghĩa tình sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý đã đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người có công.

Vĩnh Hà