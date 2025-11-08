Phú Thọ 24h
Khát vọng Lạc Hồng: Tiến về phía trước

“Chuyến tàu” mang tên Khát vọng Lạc Hồng đang tiếp tục tiến đến những chặng tiếp theo của mùa 4, năm 2025. Với khí thế và quyết tâm cao độ của các thí sinh, Khát vọng Lạc Hồng thực sự là sân chơi trí tuệ, một hành trình toàn diện – nơi các các thí sinh, các giáo viên, học sinh mỗi nhà trường thể hiện năng lực và đam mê chinh phục tri thức. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên, học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về học tập và cuộc sống, qua đó tiếp thêm động lực, phát triển toàn diện cả kiến thức và những kỹ năng mềm thiết yếu để vững bước trong tương lai.

Không khí tại Trường quay S8, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong ngày ghi hình tiếp theo của Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, năm 2025

Các vị đại biểu đại diện Ban tổ chức, các đơn vị tài trợ cùng giáo viên, phụ huynh, học sinh dự buổi ghi hình và cổ vũ, động viên các thí sinh

Những bó hoa tươi thắm đã được chuẩn bị để giành tặng cho những “nhà leo núi”

Những băng rôn, khẩu hiệu cỗ vũ, động viên tinh thần cho các thí sinh

Một “quản ca” đang bắt nhịp để “dàn đồng ca” hô vang khẩu hiệu cỗ vũ của đội mình

Các thí sinh có mặt tại vị trí của mình với phong thái tự tin, quyết tâm giành chiến thắng

Vòng Nguyệt quế và Kỷ niệm chương của chương trình giành cho thí sinh xuất sắc nhất

Một khán giả yêu mến chương trình đến cỗ vũ các thí sinh và tham gia chinh phục những câu hỏi hóc búa của ban tổ chức

Khát vọng Lạc Hồng là cơ hội để các giáo viên, học sinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về học tập và cuộc sống

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 4 được phát sóng vào 20h15 phút tối Chủ nhật hằng tuần trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, với thời lượng 60 phút/chương trình. Trận chung kết dự kiến được truyền hình trực tiếp vào tháng 12/2025

Lê Hoàng


Lê Hoàng

