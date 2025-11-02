Triệt phá vụ lừa đảo chiếm đoạt 17 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư bất động sản

Ngày 2/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền lên tới khoảng 17 tỷ đồng, do đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến (SN 1985) trú tại tổ 13 phường Thịnh Lang nay là phường Hòa Bình thực hiện.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh - Tổ địa bàn Hòa Bình tiếp nhận đơn trình báo của chị B.T.T.H. (SN 1991), trú tại phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ tố cáo Bùi Thị Thanh Tuyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 202 triệu đồng. Theo đơn tố cáo, Tuyến kêu gọi chị H. góp vốn đầu tư bất động sản để “mua chung, bán lại kiếm lời”, cam kết chia lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Tuyến không thực hiện bất kỳ giao dịch mua bán nào mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập Bùi Thị Thanh Tuyến đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 công dân khác nhau. Tổng số tiền mà đối tượng huy động, chiếm đoạt lên tới khoảng 17 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, Tuyến thường tự xưng là người có nhiều mối quan hệ, có kinh nghiệm đầu tư và “nguồn hàng” bất động sản giá rẻ. Đối tượng đưa ra các dự án ảo, không có địa chỉ cụ thể, dụ dỗ người khác góp vốn với hứa hẹn lãi suất cao. Ban đầu, Tuyến chi trả tiền “lợi nhuận” đúng hẹn để tạo lòng tin, sau đó tiếp tục mời gọi góp thêm vốn rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Ngoài ra, Tuyến còn giả mạo hồ sơ, giấy tờ đất đai để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đối tượng tự giới thiệu có khả năng làm nhanh các thủ tục đăng ký, chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên nhiều người nhẹ dạ đã giao cả giấy tờ gốc. Sau khi nhận, Tuyến làm giả hợp đồng ủy quyền, giấy chuyển nhượng, đặt cọc... và sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Tuyến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các hành vi liên quan.

Mạnh Hùng