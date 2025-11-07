Thông qua 17 văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành

Sáng 7/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp chuyên đề (lần 4) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận phiên họp.

Báo cáo Kết quả rà soát và kiến nghị xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh (trước sáp nhập) ban hành, lãnh đạo Sở Tư pháp cho biết: Tháng 11, các sở, ngành đăng ký xử lý 72 văn bản (40 nghị quyết của HĐND tỉnh, 27 quyết định của UBND tỉnh, 5 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh). Tháng 12, đăng ký 51 văn bản (16 nghị quyết của HĐND tỉnh, 32 quyết định của UBND tỉnh, 3 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh).

Trong 72 văn bản đăng ký tháng 11, đến nay 21 văn bản đã ban hành hoặc đã thông qua tại các hội nghị UBND tỉnh; 15 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp lần thứ 4 này (bao gồm 8 nghị quyết của HĐND tỉnh; 6 quyết định của UBND tỉnh); 36 văn bản đang tiếp tục xin ý kiến, hoàn thiện các điều kiện trình UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến về đánh giá tác động và nguồn lực thực hiện các chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ rà soát, xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước sáp nhập ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các sở, ngành rà soát lại các văn bản xin rút, bãi bỏ hoặc kéo dài, báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp, thống nhất ban hành kế hoạch điều chỉnh Kế hoạch số 5383/KH-UBND. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các sở, ngành phải có phương án xử lý đối với các nghị quyết, quyết định xin rút, hoặc lùi thời gian ban hành do những văn bản này vẫn còn hiệu lực, còn tồn tại trong hệ thống văn bản và chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý, tác động và không để tạo khoảng trống pháp lý.

Tiếp đó, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua 10 dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh ban hành và 7 dự thảo quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh. Cụ thể, Sở Y tế trình 2 nội dung về: “Nghị quyết quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, “Nghị quyết quyết định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cho ý kiến đối với các văn bản thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo 3 dự thảo Nghị quyết, gồm: “Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến hết năm 2030”; “Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đồng thời báo cáo 1 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, 1 dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: “Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; “Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cho ý kiến đối với các văn bản thuộc lĩnh vực y tế.

Sở Nội vụ trình 2 dự thảo Nghị quyết về: “Quy định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng; cơ sở điều dưỡng người có công; người có công và thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ”; “Chế độ thù lao đối với các chức danh lãnh đạo Hội Người mù các cấp tỉnh Phú Thọ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho ý kiến đối với các văn bản thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường trình 1 dự thảo Nghị quyết về “Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách (khẩn cấp) sự cố đê điều đối với hệ thống đê điều cấp IV, cấp V và các tuyến đê chưa được phân cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"; 2 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về: “Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” và “Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030”.

Sở Giáo dục và Đào tạo trình 1 dự thảo Nghị quyết về “Quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non, giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập, tư thục tại các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Giám đốc Sở Tư pháp Trần Việt Hùng báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị đề xuất xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Phú Thọ - Hòa Bình - Vĩnh Phúc (trước sáp nhập) ban hành.

Sở VH-TT&DL trình 2 dự thảo Nghị quyết và 3 dự thảo Quyết định về: “Quy định một số chính sách hỗ trợ, mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; “Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026-2030”; “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; “Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”; “Quy định quản lý, vận hành hoạt động của Hệ thống thông tin nguồn tỉnh Phú Thọ”.

Sở Ngoại vụ trình Nghị quyết “Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Phú Thọ, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Phú Thọ”. Sở Xây dựng trình dự thảo Quyết định “Phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Quang cảnh phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương các sở, ngành đã vào cuộc tích cực rà soát xây dựng VBQPPL để phiên họp này đã thông qua được 17 nghị quyết, quyết định quan trọng. Thời gian tới, khối lượng văn bản phải xử lý trong tháng 11 và đăng ký tháng 12 còn nhiều, do vậy yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành phải quán triệt đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng dự thảo văn bản, đặc biệt chú trọng đến việc tham mưu, xử lý hệ thống VBQPPL thuộc lĩnh vực mình để đẩy sớm tiến độ trình các nghị quyết, quyết định trong tháng 11.

Trên cơ sở điều chỉnh Kế hoạch số 5383/KH-UBND ngày 26/9/2025 của UBND tỉnh về ban hành VBQPPL thay thế hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ nỗ lực dành thời gian cả ngày nghỉ khẩn trương rà soát, xây dựng tham mưu UBND tỉnh sớm ban hành VBQPPL trước thời hạn đã đăng ký. Giao Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí khen thưởng kịp thời các sở, ngành tiêu biểu trong thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh chủ động bố trí lịch họp của các ngành với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách để hoàn thiện, trình các dự thảo nghị quyết, quyết định chưa thông qua, báo cáo tại các phiên họp chuyên đề UBND tỉnh trong tháng 11 để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh thông qua bảo đảm kịp tiến độ.

Đinh Vũ