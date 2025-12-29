Tỉnh ủy Phú Thọ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chiều 29/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và xã, phường trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Nổi bật là, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, kỷ luật, kỷ cương trong đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 10,52%, đứng thứ tư cả nước, thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế ước đạt 412 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 57,8 nghìn tỷ đồng.

Các hoạt động văn hóa, xã hội, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số được triển khai tích cực. Các ngành, địa phương bảo đảm tiến độ công tác sắp xếp, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung phân tích, làm rõ và đề xuất các giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển toàn diện kinh tế – xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành tích chung của tỉnh năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì phiên thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tham luận tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu: Các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách để tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng.

Thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2026, các nhiệm vụ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của Điều lệ Đảng về kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ gốc vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; chỉ đạo quyết liệt xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Chuẩn bị tốt các công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược về cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại; đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, mục tiêu cao nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng...

Cụ thể, cần tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các dự án với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Tập trung đầu tư hạ tầng khung để thu hút đầu tư, đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất và kết nối không gian phát triển, trong đó ưu tiên đầu tư kết nối 3 đô thị: Việt Trì - Vĩnh Yên - Hòa Bình; kết nối các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch với hệ thống giao thông quốc gia, coi đây là trục động lực phát triển vùng. Bố trí nguồn lực phù hợp để hoàn thiện hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện kết luận của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 7 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung triển khai ngay quy hoạch tỉnh, các quy hoạch phân khu, bảo đảm không gian, động lực phát triển...

Các địa phương cần khẩn trương rà soát, triển khai ngay các phương án sử dụng và xử lý tài sản công dôi dư sau sáp nhập, chậm nhất phải xong trong quý I/2026. Thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khắc phục tình trạng cán bộ né tránh, hoạt động cầm chừng. Các đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, Thường trực Đảng ủy các phường, xã tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm2026; cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Đinh Vũ