Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Chiều 29/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ Năm, cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu đã nghe đại diện Đảng ủy UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025; thực hiện lấy phiếu đánh giá xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2025, kết quả 100% đại biểu thống nhất xếp loại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành phiên thảo luận.

Cũng trong chương trình hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, gồm 27 văn bản.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi triển khai lấy phiếu đánh giá xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và các Đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương triển khai tại hội nghị. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động rà soát, kịp thời nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương tới cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn trình bày Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Hòa Bình – Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu).

Đồng ý chủ trương về điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự hội nghị, hoàn thiện các báo cáo nêu trên trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất. Lãnh đạo Đảng ủy HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, thẩm định các báo cáo nêu trên trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát kỹ các điều kiện, đảm bảo tuân thủ pháp luật về đầu tư công và các quy định liên quan trước khi trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Việc điều chỉnh phải phát huy hiệu quả đầu tư dự án, khả năng cân đối vốn, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí; thực hiện báo cáo đánh giá, giám sát dự án, không xảy ra trùng lấn dự án.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cũng cho ý kiến cụ thể đối với Báo cáo kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2025 và các nội dung khác. Đồng chí đề nghị, mỗi đồng chí Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trên cương vị công tác của mình, ngay từ những tháng đầu năm 2026 hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

