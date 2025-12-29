Triển khai nhiệm vụ công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2026

Ngày 29/12, đồng chí Trần Cẩm Tú - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng có lãnh đạo các Ban Đảng ở Trung ương và Trưởng các đơn vị trực thuộc các Ban Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Năm 2025, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét từ hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng đến đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên môi trường số. Nhiều mục tiêu trọng tâm của Đề án 204-QĐ/TW đã hoàn thành, hình thành nền tảng thống nhất để triển khai các giai đoạn tiếp theo, với hành lang pháp lý thuận lợi từ Nghị quyết số 174/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn kịp thời của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Trung ương phát huy vai trò điều phối xuyên suốt, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan Đảng từ Trung ương đến địa phương. Tính đến ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo đã giao 309 nhiệm vụ, trong đó 61% đã hoàn thành, 30% đang thực hiện đúng tiến độ.

Trong năm, các cơ quan Đảng Trung ương ban hành 36 văn bản quan trọng về chuyển đổi số, hình thành khung thể chế tương đối đầy đủ, đồng bộ. Hạ tầng số được đầu tư, nâng cấp toàn diện; mạng truyền số liệu chuyên dùng, trung tâm dữ liệu và hệ thống hội nghị trực tuyến bảo mật được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Các nền tảng số dùng chung và hệ thống thông tin cốt lõi được đưa vào vận hành hiệu quả, nổi bật như: Hệ thống điều hành tác nghiệp; hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết; sổ tay đảng viên điện tử; cơ sở dữ liệu tổ chức Đảng – đảng viên. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu được đẩy mạnh theo quy trình thống nhất; an toàn thông tin, an ninh mạng được bảo đảm ở mức cao, ngăn chặn hàng chục triệu lượt tấn công mạng trong năm.

Nguồn nhân lực cho chuyển đổi số được chú trọng với hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia đào tạo, tập huấn. Việc tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt, đồng bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả cụ thể.

Những kết quả đạt được năm 2025 khẳng định chuyển đổi số đã bước đầu trở thành phương thức làm việc mới trong các cơ quan Đảng, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú – Thường trực Ban Bí thư yêu cầu lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ương và địa phương cần đổi mới cách làm theo hướng thực chất, khắc phục tính hình thức. Triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nền tảng số từ Trung ương đến cơ sở, đặt trọng tâm vào tổ chức Đảng, đảng viên. Trên cơ sở đó xây dựng các nền tảng dùng chung phục vụ công tác quản lý, điều hành, giám sát; định hướng đầu tư tập trung từ Trung ương sau đó phân cấp, phân bổ cho địa phương sử dụng để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán, liên thông; tránh tình trạng đầu tư mang tính riêng lẻ, chồng chéo, lãng phí. Đồng chí yêu cầu chấm dứt việc triển khai quá nhiều phần mềm, hệ thống thông tin khi chưa đủ điều kiện để áp dụng, không đáp ứng yêu cầu công việc và thiếu quy chế quản lý, vận hành.

Đồng thời nhấn mạnh: Cần tập trung nguồn lực cho hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là trung tâm dữ liệu của cơ quan Đảng tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia đảm bảo đủ tài nguyên, hoạt động ổn định, liên tục, tin cậy, an toàn và sẵn sàng liên thông với cơ sở dữ liệu Quốc gia, các cơ quan của hệ thống chính trị. Các cơ quan Đảng tại địa phương chủ động ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư để trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo cho cán bộ, đảng viên có công cụ làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo công tác chuyển đổi số trong Đảng đi vào thực chất nhằm giảm chi phí, công sức, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Vĩnh Hà