Xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng niềm tin của Nhân dân

Sáng 29/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã, phường trong tỉnh...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, nêu rõ: Năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, phù hợp với thực tiễn địa phương. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, sau khi tỉnh Phú Thọ mới được thành lập, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy được thực hiện đồng bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng, trong đó có nhiều nội dung mới, chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành phiên thảo luận.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; gắn với sắp xếp tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định. Công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được triển khai nghiêm túc. Toàn tỉnh hoàn thành 1.364 đại hội cơ sở và 152 đại hội cấp trên cơ sở, về đích trước thời hạn 30 ngày, là một trong ba Đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành sớm nhất cả nước. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức thành công, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trình bày báo cáo tại hội nghị.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý và phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, triển khai sổ tay đảng viên điện tử, đổi thẻ đảng viên mới đạt tỷ lệ cao, nằm trong tốp đầu cả nước; kết nạp 4.475 đảng viên mới.

Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên giáo, dân vận, nội chính và văn phòng cấp ủy được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ được quan tâm kịp thời, đúng quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận làm rõ kết quả công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy và Cờ thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024; trao Cờ thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; trao Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cho biết, hội nghị được tổ chức theo cách làm mới, lồng ghép “5 trong 1”, tổng kết toàn diện công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, văn bản để trình ký ban hành làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời biểu dương các tập thể được Trung ương khen thưởng vì những đóng góp quan trọng trong năm 2025.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, ngành Tuyên giáo và Dân vận chủ động nắm tình hình tư tưởng, đẩy mạnh dân vận chính quyền, truyền thông chính sách, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chủ động rà soát, chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031...

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phòng ngừa là chính; phối hợp chặt chẽ kiểm tra của Đảng với các hoạt động kiểm tra khác, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nội chính, cải cách tư pháp; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh, dù nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, song với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao, tỉnh sẽ phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng niềm tin của Nhân dân.

