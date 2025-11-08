Phú Thọ 24h
Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Chiều 8/11, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu Tân Hưng, phường Âu cơ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng khu dân cư Tân Hưng.

Khu Tân Hưng, phường Âu Cơ có gần 400 hộ. Trong năm 2025, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp với các Chi hội đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực than gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt, người dân trong khu đã tích cực, hăng hái phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng các ngành nghề dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn khu chỉ còn 2 hộ nghèo; 100% hộ dân có nhà ở kiên cố; trên 50% hộ khá, giàu. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, việc thực hiện nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến tích cực, bà con nhân dân trong khu dân cư chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước. Qua bình xét có 97,6% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho các hộ dân của khu Tân Hưng.

Năm 2026, khu dân cư Tân Hưng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 0,4%, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 35 triệu đồng/năm; phấn đấu duy trì 98% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa trở lên.

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao quà cho các hộ dân của khu Tân Hưng.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Hải đã tặng lẵng hoa, quà chúc mừng khu dân cư Tân Hưng; trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó của khu.

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Lãnh đạo Đảng ủy phường Âu cơ tặng hoa chúc mừng khu dân cư Tân Hưng.

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu Tân Hưng

Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ngày hội Đại đoàn kết khu Tân Hưng.

Lệ Oanh


