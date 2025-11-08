Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Khu dân cư xóm Ào U, xã Toàn Thắng

Ngày 8/11, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2025) tại Khu dân cư xóm Ào U, xã Toàn Thắng.

Cùng dự Ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Nhóm nữ nghị sĩ Việt nam khoá XII, Văn phòng Đảng uỷ Quốc hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam phát biểu tại Ngày hội

Khu dân cư xóm Ào U có 203 hộ với 885 nhân khẩu; trong đó 93% là đồng bào dân tộc Mường. Thu nhập bình quân đầu người xóm năm 2025 ước đạt 40 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm gần 51%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6%; khu dân cư không còn nhà dột nát. Nhân dân xóm Ào U luôn đoàn kết thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Năm 2025, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 97,5 %. Khu dân cư giữ vững danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” 5 năm liền. Nhân dân xóm Ào U luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết dựng xây nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tặng quà cho Khu dân cư xóm Ào U

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân KDC xóm Ào U đạt được trong năm 2025. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xóm Ào U cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; nhất là Quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, giải quyết những khó khăn, vương mắc mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Vận động các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số” đến các gia đình; tuyên truyền kiến thức, ứng dụng về chuyển đổi số và kỹ năng số cho tất cả các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn; phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, tham gia ủng hộ các dự án của tỉnh trên địa bàn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, quan tâm nâng cao đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng Khu dân cư xóm Ào U

Đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng bày bỏ mong muốn bà con Nhân dân Khu dân cư xóm Ào U tiếp tục phát huy nội lực, hăng hái tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, xây dựng tình đoàn kết xóm làng, cộng đồng dân cư khỏe mạnh, an toàn. Phấn đấu cuộc sống của mỗi người dân, mỗi gia đình năm sau tốt hơn năm trước; đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia phòng chống, tham nhũng, lãng phí, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình...

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho người có công xã Toàn Thắng

Qũy bảo trợ trẻ em tặng quà cho trẻ em xã Toàn Thắng

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà cho hộ nghèo xã Toàn Thắng

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã trao tặng 25 triệu đồng và đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 triệu đồng cho khu dân cư xóm Ào U. Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty sữa Vinamilk đã trao tặng vải may áo dài và 1 triệu đồng/cụ cho 4 cụ trên 100 tuổi; tặng 10 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng cho gia đình người có công với cách mạng; tặng 200 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng và sữa cho các cháu học sinh; tặng 20 suất quà, mỗi suất quà 1,2 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh viện Tim Hà Nội khám bệnh, tư vấn và tặng quà cho người 150 cụ cao tuổi của xã Toàn Thắng.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tại Ngày hội

Dương Liễu