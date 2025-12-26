Rộn rã “bản hòa ca” thi đua yêu nước

Dưới ánh nắng vàng rực rỡ như rót mật xuống Quảng trường Ba Đình lịch sử, giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, những gương mặt rạng ngời từ Đất Tổ - cội nguồn dân tộc cùng trên 2.200 đại biểu tiêu biểu toàn quốc hội tụ về đây để báo công dâng Bác. Họ mang theo hơi thở của những phong trào thi đua sôi nổi, những thành quả lao động sáng tạo và cả những khát vọng cháy bỏng về một Việt Nam hùng cường.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh Internet)

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có 34 đại biểu, đây không chỉ là những cá nhân xuất sắc, mà họ chính là những câu chuyện “đời thường nhưng phi thường”, là những “nốt nhạc” rộn rã trong “bản hòa ca” thi đua yêu nước đang ngân vang khắp mọi miền Tổ quốc. ​Đứng trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trong không khí trang nghiêm của buổi lễ báo công, mỗi người con Đất Tổ đều mang trong mình một cảm xúc khó tả. Đó là sự thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với người “Cha già dân tộc”, người đã khởi xướng và đặt nền móng cho phong trào thi đua yêu nước.

Nhìn từ xa, đoàn đại biểu như một “vườn hoa ngát hương”, mỗi bông hoa mang một sắc thái riêng, đại diện cho mọi tầng lớp Nhân dân, từ trí thức, học sinh đến người nông dân, công nhân, và cả những người con của bản làng vùng sâu vùng xa. Tất cả cùng tề tựu về đây, dâng lên Người những “đóa hoa chiến công” thơm ngát, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của lời dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Những “bông hoa” đẹp nhất trong “vườn hoa ngàn việc tốt” xếp hàng vào lăng viếng Bác.

​Trong số những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống ấy, người ta dễ dàng nhận thấy nụ cười rạng rỡ của em Trần Minh Nguyệt, học sinh lớp 9A5 Trường THCS Định Trung, phường Vĩnh Phúc. Là đại biểu trẻ tuổi nhất trong đoàn, Nguyệt mang đến đại hội một làn gió mới của sự sáng tạo và đam mê công nghệ. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô học trò nhỏ này đã làm rạng danh quê hương khi giành giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp quốc gia năm học 2024-2025 với dự án đầy tính nhân văn mang tên “AI NO VEAP LIFE”.

Đứng trước Quảng trường Ba Đình lộng gió, Nguyệt chia sẻ: "Em cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào khi được đại diện cho thế hệ trẻ Đất Tổ báo công với Bác. Được đứng ở đây hôm nay không chỉ là một phần thưởng, mà là một lời nhắc nhở, một động lực to lớn để em tiếp tục nỗ lực trên con đường học tập và nghiên cứu, đóng góp thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số của quê hương, đất nước..."

​Tham gia đoàn đại biểu, chúng tôi được biết câu chuyện đầy nghị lực của chị Lý Sao Mai, người con của dân tộc Dao Tiền ở xã Cao Sơn. Chị Mai đến với đại hội mang theo hơi thở của núi rừng và những nếp văn hóa truyền thống quý báu đang được hồi sinh. Đối với chị, thi đua yêu nước không phải là những khẩu hiệu lớn lao, mà nó bắt đầu từ chính đôi bàn tay khéo léo và tình yêu sâu nặng với bản sắc dân tộc. Chị Mai đã dành nhiều năm tháng kiên trì vận động bà con dân bản cùng nhau giữ gìn nghề dệt, nghề thêu, nghề làm giấy gió truyền thống, đồng thời khéo léo biến những giá trị văn hóa bản địa đó thành những sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo.

Hành trình của chị là hành trình vượt qua những định kiến, những khó khăn về kinh tế để khẳng định rằng: “Mỗi người dân dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có tâm huyết và sự kiên trì, đều có thể trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận phát triển kinh tế, xã hội”. Chị Mai tâm sự: Đại hội thi đua yêu nước như tiếp thêm luồng sinh khí mới, nguồn năng lượng mới để nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò của mình, giúp dân làng không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn tự hào giới thiệu vẻ đẹp của quê hương mình với bạn bè trong nước và quốc tế.

Các đại biểu trò chuyện, trao đổi trước giờ tổ chức Lễ báo công.

​Sự tiếp nối giữa các thế hệ chính là điểm nhấn đặc biệt trong đoàn đại biểu Phú Thọ lần này. Bên cạnh những người trẻ đầy hoài bão là những bậc cao niên với bề dày cống hiến, những người đã đi qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử dân tộc. Ông Nguyễn Duy Thường, 86 tuổi đến từ xã Tề Lỗ, là một minh chứng sống động cho tinh thần thi đua không ngừng nghỉ. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, trong bộ trang phục chỉnh tề, giọng nói trầm ấm và đôi mắt vẫn sáng ngời khi được hỏi về những đổi thay của đất nước.

Ông Thường xúc động: Được vào Lăng viếng Bác trong những ngày đại hội này là một niềm hạnh phúc vô biên. Chứng kiến sự lớn mạnh của đất nước, sự phát triển vượt bậc của quê hương Phú Thọ qua từng thời kỳ, tôi cảm thấy rất tự hào. Có thể nói, mỗi lần nhìn thấy những công trình mới mọc lên, thấy đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, tôi cảm thấy như mình trẻ lại, thấy những mất mát, hy sinh của thế hệ mình trong quá khứ đã được đền đáp xứng đáng... Lời khẳng định của ông Thường về một tương lai đất nước tốt đẹp hơn, phát triển mạnh mẽ hơn không chỉ là niềm tin cá nhân, mà còn là lời hiệu triệu, là sự gửi gắm trách nhiệm cho các thế hệ đi sau.

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI có trên 2.200 đại biểu là những điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc.

​Bản hòa ca thi đua của đoàn Phú Thọ còn có sự góp mặt của biết bao tấm gương tiêu biểu khác, từ những người công nhân trực tiếp sản xuất trong các khu công nghiệp, những người nông dân trên cánh đồng xanh ngát, đến những trí thức đang ngày đêm miệt mài trong phòng thí nghiệm. Mỗi cá nhân là một mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh toàn cảnh về một tỉnh Phú Thọ năng động, sáng tạo và đầy khát vọng.

Họ chính là những “bông hoa” đẹp nhất trong “vườn hoa ngàn việc tốt” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi. Những câu chuyện của họ, dù khác nhau về hoàn cảnh và lĩnh vực công tác, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là lòng yêu nước nồng nàn và ý chí tự lực, tự cường, mong muốn đóng góp sức mình vào sự nghiệp chung của dân tộc.

Cảm xúc từ Ba Đình lịch sử hôm nay sẽ không dừng lại ở những phút giây gặp gỡ, mà nó sẽ lan tỏa, thấm sâu vào tâm trí của từng người, theo họ trở về với công việc hằng ngày tại quê hương. Những trải nghiệm tại Đại hội sẽ là hành trang quý giá, là nguồn cảm hứng bất tận để mỗi đại biểu trở thành một hạt nhân tích cực, tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Bản hòa ca thi đua yêu nước của Đất Tổ sẽ còn được viết tiếp bằng những công trình mới, những ý tưởng sáng tạo mới và những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng. Những bông hoa thi đua yêu nước đã báo công với Người, và ngày mai, họ sẽ tiếp tục tỏa hương, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, để xứng đáng với vị thế là vùng đất cội nguồn, nơi quy tụ hồn thiêng sông núi của dân tộc Việt Nam.

Lê Hoàng