Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Sông Lô - Lập Thạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 26/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Sông Lô - Lập Thạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với 10 xã thuộc khu vực Sông Lô, Lập Thạch sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Sông Lô - Lập Thạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri khu vực Sông Lô - Lập Thạch.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã nghe đại biểu HĐND tỉnh cụm Sông Lô - Lập Thạch báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả Kỳ họp thứ Hai - kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp được diễn ra từ ngày 8-10/12/2025, tại Kỳ họp đã thông qua 25 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những thành quả tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2025, đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cử tri đều đồng thuận cao với những chủ trương, chính sách, những nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND HĐND tỉnh Sông Lô khóa XIX Tiếp xúc cử tri Phát triển kinh tế tỉnh Phú Thọ Nhiệm kỳ chính quyền địa phương 2 cấp Nghị quyết
