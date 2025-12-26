Phú Thọ: Một cá nhân điển hình được tôn vinh tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2025

Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Thủ đô Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2025 với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”. Đây là hoạt động thường niên, nhằm tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2025. Ảnh: Như Ý - Báo Tiền Phong

Tham dự chương trình có đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Giấy chứng nhận và Kỷ niệm Chương cho các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Ảnh: Như Ý - Báo Tiền phong

Chương trình đã góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và góp phần làm rõ quan điểm của Đảng về mục tiêu phát triển bền vững. Trong bối cảnh năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình nhắc nhở về trách nhiệm, khơi dậy niềm tin và ý chí vươn lên, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Đỗ Trường Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ vinh dự được nhận Giấy chứng nhận và Kỷ niệm Chương tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2025. Ảnh: Thu Hằng

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi: Hơn bao giờ hết, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương, chiến lược của Đảng.

Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý - Báo Tiền Phong

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Phát huy truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình và những tập thể, cá nhân điển hình trong cả nước đang hằng ngày, hằng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao giấy chứng nhận; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao biểu trưng cho 26 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Trong số các điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025, tỉnh Phú Thọ vinh dự có một điển hình được tôn vinh là đồng chí Đỗ Trường Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, kiêm Bí thư Đoàn thanh niên xã Bản Nguyên (trước đây là xã Cao Xá, huyện Lâm Thao). Nhờ bám sát cơ sở và làm tốt công tác tham mưu, trong những năm qua, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa của đoàn viên thanh niên Cao Xá đã được triển khai thực hiện, in đậm dấu ấn của người cán bộ trẻ. Đồng chí đã khởi xướng mô hình “Làng quê đáng sống” tại làng Cao Xá; chương trình “Nâng bước em đến trường” do đồng chí vận động duy trì trong suốt 10 năm đã hỗ trợ hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” năm 2025. Ảnh: Như Ý - Báo Tiền phong

Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình, sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác.

Tại Lễ báo công, các điển hình tiêu biểu toàn quốc vinh dự được nhận Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tặng những tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu. Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Phủ Chủ tịch và triển lãm “Dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương cách mạng tháng Mười” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cũng trong chương trình, Đoàn đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thu Hằng

(Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ)