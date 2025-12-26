Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 26/12, tại Trường Đại học Hùng Vương, Đại hội Công đoàn tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham gia của 300 đại biểu, đại diện cho 1.275 công đoàn cơ sở và hơn 320 nghìn đoàn viên công đoàn trong toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh.

Trong giai đoạn 2023-2025, các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đã phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều dự án luật, chính sách, chế độ, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan trực tiếp đến người lao động.

Trong đó, tiến hành 4.203 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các doanh nghiệp; đưa ra 9.062 kiến nghị yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện nghiêm pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Hằng năm, 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức phát động và ký giao ước thi đua; trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng theo từng đối tượng đoàn viên và từng khối thi đua. Qua các phong trào thi đua, đã có 60.522 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng vào sản xuất, công tác quản lý, mang lại lợi ích kinh tế trên 106 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được chú trọng với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã phát triển thêm 104.465 đoàn viên, thành lập mới 256 công đoàn cơ sở. Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đang quản lý 1.275 công đoàn cơ sở với 320.573 đoàn viên, tỷ lệ tập hợp đoàn viên đạt 91,9%. Hoạt động của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngày càng thực chất, hiệu quả; bình quân hằng năm có 86,3% công đoàn cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển” tặng Công đoàn tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên Công đoàn, người lao động đều có Tết”, trong giai đoạn 2023-2025, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, hỗ trợ hơn 1 triệu lượt đoàn viên, người lao động với tổng số tiền trên 378 tỷ đồng; trong đó có 3.010 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh trực tiếp thăm, chúc Tết, trao quà với số tiền 3,67 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả các cấp Công đoàn tỉnh Phú Thọ đạt được trong thời gian qua.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và của tỉnh về hoạt động công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần yêu nước cho công nhân viên chức lao động.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là khi đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mô hình mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh nhấn mạnh: Các đồng chí được tin tưởng, tín nhiệm chỉ định tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa I tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức lao động của tỉnh ngày càng phát triển, vững mạnh.

Đại hội đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy viên Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành gồm 55 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 18 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 13 đồng chí. Đồng chí Hà Đức Quảng - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố Quyết định chỉ định 17 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Lê Minh