Hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Ngày 25/12, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về nội dung Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Ngày 11/12/2025, Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 đã chính thức được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết gồm 6 chương, 51 điều. Dự thảo được xây dựng trên quan điểm tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đất đai; tháo gỡ kịp thời những “điểm nghẽn”, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn thuộc thẩm quyền của Chính phủ; hoàn thiện quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và phù hợp với yêu cầu quản lý mới.

Thảo luận tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành, địa phương tập trung trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 thời gian qua, nhất là sau sáp nhập các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào nội dung dự thảo Nghị định, tập trung vào các quy định về bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể, phương pháp định giá đất và tổ chức tư vấn xác định giá đất; việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự quan tâm và các ý kiến góp ý xác đáng của các bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với dự thảo Nghị quyết, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Việc xây dựng các nội dung, quy định phải rõ ràng, khả thi, phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai cần thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quyền hạn... Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp, trên cơ sở đó bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét phê duyệt trong thời gian sớm nhất, đảm bảo việc thực hiện Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội từ ngày 1/1/2026.

Lê Hoàng