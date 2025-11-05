Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực hiện dự án Khu công nghiệp Đoan Hùng

Chiều 5/11, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực địa khu vực dự kiến thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực dự kiến triển khai giai đoạn 1 Dự án KCN Đoan Hùng thuộc địa bàn xã Tây Cốc

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đoan Hùng có quy mô sử dụng đất 495,0 ha (xã Đoan Hùng 139,21 ha; xã Tây Cốc 355,79 ha), trong đó phần đất xây dựng hạ tầng KCN 475,67ha, quy hoạch đường tỉnh 323B khoảng 19,33ha, vốn đầu tư đăng ký 4.887 tỷ đồng (tương đương 185 triệu USD) do Tập đoàn Amata (Thái Lan) đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án: Không quá 60 tháng kể từ ngày được quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Phân kỳ đầu tư: Giai đoạn 1 (2025-2029) diện tích 239,43ha; giai đoạn 2 (2030-2033) khoảng 236,24ha. Trong phạm vi thực hiện dự án có khoảng 398 hộ phải tái định cư (xã Đoan Hùng 98 hộ, xã Tây Cốc 300 hộ).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch Cụm công nghiệp Ngọc Quan thuộc địa bàn xã Đoan Hùng

Đoàn đã kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch Cụm Công nghiệp Ngọc Quan; khu vực dự kiến triển khai giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Dự án KCN Đoan Hùng thuộc địa bàn xã Đoan Hùng và xã Tây Cốc; hệ thống giao thông kết nối hiện tại và trong tương lai khi dự án hình thành; hiện trạng sử dụng đất, nhất là khu vực đất ở dân cư hiện hữu trong phạm vi thực hiện dự án và khu vực dự kiến xây dựng các khu tái định cư, khu vực trồng bưởi đặc sản của các xã lân cận...

Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư và đánh giá tác động của dự án

Kiểm tra thực tế tại thực địa, nghe lãnh đạo các xã: Đoan Hùng, Tây Cốc báo cáo về hiện trạng sử dụng đất; các vị trí, phương án bố trí tái định cư; nghe đại diện Tập đoàn Amata và các sở, ngành liên quan báo cáo về tiến độ thực hiện dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương các sở ngành, nhà đầu tư và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nội dung cụ thể hóa “Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chiến lược” giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Amata. Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với đề xuất vị trí triển khai dự án và yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND xã Đoan Hùng, xã Tây Cốc cùng Tập đoàn Amata, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi thực hiện dự án; việc bố trí các khu tái định cư, nhất là diện tích các ô tái định cư, mật độ xây dựng của khu tái định cư, suất đầu tư theo quy định của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, cần rà soát, đánh giá thật tổng thể, kỹ về dự án; dự kiến ngân sách tỉnh sẽ thu được trong quá trình thực hiện dự án, thu hút đầu tư và hiệu quả kinh tế- xã hội mà dự án mang lại. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành làm việc với Nhà đầu tư, ngoài cam kết: “ Nhà đầu tư định hướng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường; bố trí tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp của Khu công nghiệp để chính quyền tỉnh Phú Thọ xem xét thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, điện – điện tử, công nghiệp ô tô, bán dẫn... cùng các ngành nghề tạo giá trị gia tăng lớn cho tỉnh Phú Thọ”, cần làm rõ các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư vào KCN phải đảm bảo phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của tỉnh và không ảnh hưởng tới vùng trồng bưởi đặc sản của các xã xung quanh KCN .

Đinh Vũ