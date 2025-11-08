Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, thành phố đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông, vận tải.

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố; đại diện các ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông báo cáo tình hình thực hiện dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu; Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm và lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình...

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định từ Đại hội XI của Đảng tới nay. Việc phát triển hạ tầng chiến lược góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Hiện có 120 dự án, dự án thành phần thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, thuộc 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không và cảng biển. Đến nay, Ban Chỉ đạo đã họp 20 phiên, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không thuộc Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Qua đó, cả nước hiện có 2.476 km đường cao tốc. Các dự án hoàn thành đã góp phần tạo ra không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics, người dân đi lại thuận lợi, đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nâng giá trị gia tăng của đất. Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575 km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025. Riêng 6 dự án với chiều dài 158 km còn chậm, đồng thời khối lượng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng còn rất nhiều.

Đối với Phú Thọ, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 dự án thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, bao gồm: Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn từ Km 19+000 – Km53+000) được chia thành 4 gói thầu; toàn tuyến đang triển khai 20 mũi thi công với giá trị giải ngân đạt 3.309/8.332 tỷ đồng, đạt 40,14% giá trị hợp đồng. Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu (đoạn Km0+000-Km19+000); Dự án Đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc – Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai – Hòa Bình theo phương thức đói tác công tư (đang chuẩn bị đầu tư).

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho biết, Công an tỉnh đang điều tra vụ án vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại cầu Sông Lô. Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng phương án khắc phục, quyết tâm hoàn thành trước tháng 2/2026 (trước mùa mưa lũ).

Về nội dung này, Thủ tướng yêu cầu cùng với việc điều tra, xử lý theo quy định, các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu Sông Lô (báo cáo Thủ tướng trong tháng 11), nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp.

Với tinh thần “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm, các đại biểu tập trung báo cáo, thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo, chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, khó khăn, đề xuất rõ biện pháp triển khai cho thời gian tới, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2025. Các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp liên quan báo cáo về công tác bàn giao mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật cho các dự án; tình hình thi công các dự án trong kế hoạch hoàn thành 3.000 km đường cao tốc vào năm 2025; tình hình thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án giao thông kết nối với sân bay Long Thành; tình hình tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan vật liệu xây dựng...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng bày tỏ chia sẻ, trân trọng cảm ơn các chủ đầu tư, nhà thầu, các chủ thể liên quan đã nỗ lực, tích cực, cố gắng triển khai thi công các dự án trong điều kiện thời tiết khó khăn, mưa lớn liên tục ở nhiều nơi trên cả nước, với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”.

Thủ tướng nhấn mạnh: Từ nay đến ngày 19/12 (ngày tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn) chỉ còn gần 2 tháng. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng để tăng tốc, bứt phá triển khai các dự án, công trình trọng điểm, do đó các bộ, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực tập trung triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng.

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp, phân quyền “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm phân công “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và bảo đảm nguồn lực thực hiện. Các địa phương chủ động tổ chức thăm hỏi, tặng quà và động viên tinh thần các công nhân đang tham gia thi công tại các công trình, dự án trọng điểm, góp phần khích lệ người lao động hoàn thành tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025; đồng thời, bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025... Các chủ đầu tư lưu ý bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không bảo đảm tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...

