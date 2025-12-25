Tăng trưởng nông nghiệp môi trường đưa Lào Cai thành điểm sáng vùng

Lào Cai định hình nền nông nghiệp sinh thái hiện đại, môi trường bảo vệ bền vững, đóng góp quan trọng cho kinh tế và mục tiêu phát triển xanh của tỉnh giai đoạn mới. Lào Cai tăng trưởng nông nghiệp ổn định, khẳng định vai trò trụ đỡ

Những năm gần đây, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ghi dấu ấn bằng sự tăng trưởng ổn định, trở thành một trong những trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế địa phương. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 5%/năm, cao hơn mức trung bình cả nước, cho thấy khả năng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ và thích ứng khí hậu ngày càng rõ nét.

Ngành nông nghiệp và Môi trường duy trì tăng trưởng 5% mỗi năm tạo tiền đề đưa tỉnh Lào Cai thành điểm sáng của vùng. Ảnh: Bích Hợp

An ninh lương thực được bảo đảm vững chắc với 646.394 tấn lương thực có hạt vào năm 2025. Mức bình quân lương thực đầu người đạt 380 kg/năm, duy trì ổn định nhiều năm liền. Đây là nền tảng để tỉnh mở rộng vùng sản xuất chuyên canh, đẩy mạnh các chương trình giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Một trong những dấu ấn quan trọng của ngành là việc nghiên cứu và lai tạo thành công bộ giống lúa mang thương hiệu “Lào Cai”, khẳng định năng lực khoa học kỹ thuật và tạo lợi thế cạnh tranh cho địa phương. Cùng với đó, mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ được triển khai rộng rãi, gắn ứng dụng GIS, IoT, blockchain trong truy xuất nguồn gốc, quản lý đất đai và môi trường.

Bức tranh nông thôn Lào Cai thay đổi mạnh mẽ khi thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 38,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu từ trên 50% (năm 1991) xuống còn 5,5% vào cuối năm 2025. Các vùng sản xuất tập trung được hình thành rõ nét: 147.571 ha quế, 25.745 ha cây ăn quả, 16.127 ha chè, mang lại giá trị thu nhập bình quân 82 triệu đồng/ha. Nhiều mô hình chăn nuôi chuyển từ nhỏ lẻ sang trang trại, tạo chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị sản phẩm.

Lào Cai phát triển mạnh vùng sản xuất tập trung, tăng giá trị trên từng diện tích canh tác. Ảnh: Bích Hợp

Việc hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn là một trong những thành tựu nổi bật của ngành Nông nghiệp và Môi trường Lào Cai. Cây quế trở thành sản phẩm chủ lực với diện tích 147.571 ha, đưa tỉnh nằm trong nhóm vùng sản xuất quế lớn nhất cả nước. Bên cạnh đó, cây ăn quả ôn đới như lê, mận, đào... tiếp tục mở rộng lên 25.745 ha, tạo sinh kế ổn định cho hàng nghìn hộ nông dân.

Cây chè là một trong những sản phẩm đặc trưng của vùng cao Lào Cai với diện tích đạt 16.127 ha, nhiều diện tích được sản xuất theo quy trình VietGAP, hữu cơ. Những vùng chè chất lượng cao ởBảo Yên, Mường Khương, Sa Pa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chế biến sâu, nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Nông dân Lào Cai mạnh dạn chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế. Ảnh: Bích Hợp

Lào Cai cũng là tỉnh tiên phong ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Các nền tảng GIS, IoT, blockchain được ứng dụng để quản lý đất đai, bản đồ rừng, truy xuất nông sản và quản lý môi trường. Cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất giúp minh bạch hóa thông tin, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn với các thủ tục liên quan đến đất sản xuất.

Ngành thủy sản nước lạnh vốn là thế mạnh tự nhiên của vùng cao tiếp tục mở rộng, hướng tới hình thành chuỗi sản xuất cá tầm, cá hồi gắn với du lịch sinh thái và ẩm thực đặc sản vùng núi. Từng lĩnh vực đều được triển khai theo tư duy mới: hàng hóa, công nghệ cao, sinh thái, bền vững.

Môi trường được bảo vệ bền vững, tài nguyên được quản lý hiệu quả

Song song với phát triển nông nghiệp, Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,5%, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp, chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời ứng dụng công nghệ số để theo dõi, giám sát rừng theo thời gian thực.

Về môi trường, tỷ lệ thu gom rác thải đạt mức ấn tượng: 95,3% rác thải đô thị và 75,5% rác thải nông thôn được thu gom, xử lý; trên 37% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn môi trường. Đây là con số thể hiện rõ định hướng phát triển xanh mà tỉnh đã theo đuổi nhiều năm qua.

Công tác bảo vệ môi trường tại Lào Cai được đẩy mạnh nhằm hiện thực hoá mục tiêu phát triển xanh. Ảnh: Bích Hợp

Quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản được tăng cường chặt chẽ và sử dụng hiệu quả, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bình quân trên 8.000 tỷ đồng/năm. Nguồn thu này trở thành động lực quan trọng để địa phương tái đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và đảm bảo cân bằng sinh thái.

Từ tháng 7/2025, khi hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái hợp nhất, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đồng bộ cơ chế điều hành, mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng. Việc hợp nhất đã mở ra dư địa lớn cho việc quy hoạch lại sản xuất, liên thông vùng nguyên liệu, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp lớn hơn.

Trên nền tảng 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai đã đặt ra mục tiêu mạnh mẽ cho giai đoạn tới. Ngành xác định triển khai chiến lược dựa trên ba trụ cột: nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Ông Trần Minh Sáng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường Lào Cai, cho biết giai đoạn vừa qua ngành nông nghiệp và Môi trường của tỉnh Lào Cai đã đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng ổn định, thu nhập người dân được cải thiện rõ rệt và tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Việc hình thành các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn đối với quế, chè, dược liệu, cây ăn quả ôn đới... cùng sự ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đã nâng cao đáng kể giá trị nông sản và sức cạnh tranh của tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường Lào Cai Trần Minh nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng và đất đai được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng cho quá trình phát triển xanh. Trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp Lào Cai sẽ tiếp tục hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập và chất lượng sống cho người dân.

Lào Cai đưa mục tiêu xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại đi vào thực chất. Ảnh: Bích Hợp

Mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt trên 5%/năm; thu nhập người dân nông thôn tăng 45% so với năm 2025; tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 60%. Tỉnh phấn đấu 100% chất thải y tế, 95% chất thải nguy hại và 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 55/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Những định hướng này tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nguồn nongnghiepmoitruong.vn