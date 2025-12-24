Độc đáo Lễ cầu Đình Phục Cổ xã Minh Hòa

Ngày 5/11 năm Ất Tỵ (tức ngày 24/12/2025), tại Đình Phục Cổ, xã Minh Hoà, Nhân dân địa phương cùng con cháu 36 dòng họ đang sinh sống trên địa bàn đã long trọng tổ chức Lễ cầu Đình làng năm 2025. Đây là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng truyền thống lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương qua nhiều thế hệ.

Ông Phùng Văn Tý - Thủ từ Đình Phục Cổ làm lễ cúng cầu

Đình Phục Cổ, xã Minh Hòa là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, nơi thờ Vua Quang Trung và Thất vị Đại vương. Đây là ngôi đình duy nhất trên địa bàn tỉnh thờ Vua Quang Trung, được phục dựng năm 2008 và được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2011.

Phần tế lễ được thực hiện theo các nghi thức truyền thống

Hằng năm, Đình Phục Cổ tổ chức 4 kỳ lễ cầu gồm: Lễ hội thường niên (15 tháng Giêng âm lịch), lễ hạ điền (1/5 âm lịch), lễ cầu chính (5-6/11 âm lịch) và lễ đóng cửa rừng (25/12 âm lịch). Trong đó, lễ cầu chính là nghi lễ quan trọng nhất, được chính quyền và nhân dân địa phương duy trì tổ chức thường niên, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống Nhân dân bình an.

Theo truyền tụng, ngày mồng 4 và mồng 5 tháng 11 âm lịch hằng năm là ngày cầu chính của đình làng Phục Cổ. Nhân dân địa phương kính thờ Vua Quang Trung - tên húy là Nguyễn Huệ (1788-1792), vị anh hùng dân tộc được tôn vinh là “Người anh hùng áo vải”.

Bên cạnh đó, đình còn thờ Thất vị Đại vương - những nhân vật lịch sử và huyền thoại có công với làng, phù hộ cho nhân dân mưa thuận gió hòa, tránh thiên tai, dịch họa.

Lễ rước kiệu ở Đình Phục Cổ.

Theo nghi thức truyền thống, ngày mồng 4 diễn ra lễ cáo cầu; ngày mồng 5 tổ chức đại lễ và rước lễ. Lễ vật gồm các lễ: Thủ thần, thần linh, mộc thụ và ngũ vị sơn thần; sau phần lễ là các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian.

Lãnh đạo Đảng uỷ, chính quyền địa phương dâng hương trong lễ cầu Đình Phục Cổ.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Vua Quang Trung và Thất vị Đại vương, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thành kính dâng lễ vật, dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân; đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, bách gia trăm họ vạn đại trường tồn; cầu cho tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển, trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; xã Minh Hòa không ngừng đổi mới, phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Hà Thăng Long - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, Trưởng Ban Quản lý Đình Phục Cổ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ cầu đình năm 2025 cho biết: Lễ cầu đình là dịp để nhân dân và con cháu các dòng họ hướng về cội nguồn, thành kính tri ân các bậc tiền nhân, cầu mong Thành hoàng làng phù hộ cho quê hương bình yên, nhân dân mạnh khỏe, đoàn kết, xây dựng xã Minh Hòa ngày càng phát triển.

Ông Phùng Văn Tý - Thủ từ Đình Phục Cổ cho biết thêm: Lễ cầu đình là ngày lễ quan trọng nhất của đình và người dân địa phương. Thông qua các nghi lễ chung, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng được củng cố, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Thi đấu thể thao giữa xã Minh Hoà và các xã lân cận tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Cùng với phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi giữa các đội đến từ các xã Yên Lập, Tân Sơn và xã Minh Hòa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương.

Đông đảo người dân và du khách thập phương về tham dự lễ hội.

Lễ hội cầu Đình Phục Cổ năm nay được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, với kinh phí từ nguồn của đình và xã hội hóa. Thông qua lễ hội, địa phương tiếp tục gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức bảo tồn di sản văn hóa quê hương.

Vĩnh Hà